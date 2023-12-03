Çiçek: Hâlâ adalet ve liyakat yok, rüşvet var

CUMHURBAŞKANLIĞI YİK ÜYESİ CEMİL ÇİÇEK, “ARADAN 400 YILDAN FAZLA ZAMAN GEÇTİ. BİZ HÂLÂ AYNI SORUNLARI KONUŞUYORUZ. ADALETSİZLİK VAR, RÜŞVET VAR, LİYAKATİ TARTIŞIYORUZ.” DEDİ.

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, “Kayıtdışılıklar dünyası” başlıklı yazısında Cemil Çiçek’in sözlerine yer verdi. Çiçek, şunları kaydetti: “Türkiye ticareten, dinen ve siyaseten kandırılmış insanlar ülkesidir. Kanuni Sultan Süleyman döneminden beri siyasetnameler yazılır, kimi şu tehlikelere düşmeyin, der, kimi şu hastalıktan kurtulmanın çaresi şudur, der. Siyasetnamelerde yazılan problemler aşağı yukarı 6-7 maddeden ibarettir. Bunların başında, adaletsizlik gelir, ardından rüşvet sayılır, ardından liyakatli insanların göreve getirilmemesi kaydedilir vs… Aradan 400 yıldan fazla zaman geçti biz hâlâ aynı sorunları konuşuyoruz. Adaletsizlik var, rüşvet var, liyakati tartışıyoruz.”

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