Çiçek: YİK sivil MGK

Kuruluşundan üzerinden henüz bir ay geçmesine rağmen üyelerine yapılan zamla gündeme gelen cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Yüksek İstişare Kurulu’ndan (YİK) Cemil Çiçek, kurulda şu ana dek resmî bir toplantı yapılmadığını belirterek, “Vallahi maaş falan konuşulmadı. Maaşı belirlemek zaten bizim yetkimizde değil” dedi.

YİK üyelerinin maaşı son günlerde eski TBMM başkanı ve AKP kurucusu Bülent Arınç vasıtasıyla gündeme gelmiş, Arınç’ın maaşını sorgulayanlara ‘edepsiz‘ demesi tepkilere sebep olmuştu. Sözcü’den Deniz Zeyrek’e konuşan Çiçek YİK’in herhangi bir icra yanı olmadığını belirterek şöyle konuştu: “İsmi geçenler siyasetin içinden gelen isimler. Ciddî konularda deneyimlerini aktarır, tavsiyede bulunabilirler. Millî Güvenlik Kurulu’nun sivil bir şekli gibi düşünün.” Çiçek, “AKP’nin geleceğine ilişkin tavsiyelerde de bulunacak mısınız” sorusuna “Hayır” diye cevap verdi: “Bu kurul devlet işleri için kuruldu. Zaten AK Partili olmayanlar da var. Gündemi büyük ihtimalle genel iç ve dış siyaset olur. Üyelerin hepsi en üst seviyede siyaset yapmış kişiler. İstişare dediğiniz, netice itibarıyla herkesin düşüncelerini, fikirlerini, tekliflerini açık yüreklilikle söyleyebilirlerse olur.” Çiçek YİK’teki görevinden dolayı alacağı maaşı bağışlayacağını açıklamıştı.

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