Çiftçinin sessiz tepkisi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ekim alanlarının sürekli daralmasını çiftçinin sessiz protestosu olarak nitelendirdi.

Son 20 yıl içinde 2,5 milyon hektara yakın ekim alanında buğday ekiminden vazgeçildiğini hatırlatan Gürer şunları söyledi: “Her bölge çiftçisinin ayrı ayrı sorunları var. Üretim düşüyor, gelirin azalması için çiftçinin topraktan uzaklaşmasına neden oluyor. Çiftçi kazanamıyor; borçlanıyor, kredilerini ödeyemiyor ve icralık oluyor. Bu nedenle de tarımdan uzaklaşıyor. Ürününü değerinde satamadığı için dert yanıyor. Tüketici de pahalı üründen dolayı mağdur oluyor. 5 liradan satılan domates, tarlada 4 kat daha aşağı fiyatla tüccara veriliyor. Aracıların kazancı oluyor ama üretici kazanamıyor. Bu nedenle üretimden vazgeçiyor. Ekim alanlarının daralmasını, üreticinin sessiz protestosu olarak nitelendiriyorum. Bu süreç ülkeyi ithalata mecbur kılar, tüketici de daha pahalı ürün almak durumuna düşer.” Gürer, üreticilerin sorunlarının belirlenip çözüm yollarının bulunması, tüketicinin de mağduriyetinin giderilmesine olanak sağlayacak tarım planlamasının yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Ankara – Fatih Karagöz