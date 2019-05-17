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Çin ABD'nin İran yaptırımlarına tepki gösterdi

17 Mayıs 2019, Cuma 22:59
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, "Çin, ABD'nin İran'a tek taraflı yaptırımlar uygulamasına ve 'sözde' sınırını aşan yargı yetkisine karşı çıkıyor." dedi.

Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi, İran’ın nükleer anlaşmasının korunması gerektiğini belirterek, "Çin, ABD’nin İran’a tek taraflı yaptırımlar uygulamasına ve 'sözde' sınırını aşan yargı yetkisine karşı çıkıyor." dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, başkent Pekin’de temaslarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü.

Vang görüşmede, Çin ve İran’ın kapsamlı stratejik ortak olduğunu, mevcut uluslararası ve bölgesel şartların hızla evrildiği zamanda iki ülkenin koordinasyonunu güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

"Çin, ABD’nin İran’a tek taraflı yaptırımlar uygulamasına ve 'sözde' sınırını aşan yargı yetkisine karşı çıkıyor. İran’ın mevcut durumunu ve endişelerini anlıyor, kendi çıkarlarını korumasını destekliyor." ifadelerini kullanan Vang, Çin’in sıkı şekilde İran’ın nükleer anlaşması, Birleşmiş Milletler’in otoritesi ile uluslararası ilişkilerin temel normlarını koruduğunu bildirdi.

Vang ayrıca, mevcut zarar verici faktörleri ortadan kaldırma ve İran nükleer anlaşmasının uygulanmasında çaba harcamak için Tahran yönetimiyle birlikte çalışmayı umduklarını belirterek, İran nükleer anlaşması çevresinde dönen tartışmaların esasında çok taraflılık ve tek taraflılık arasında bir mücadele olduğuna işaret etti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif de mevcut İran’ın nükleer meselesinde gerilimin sorumlusunun Tahran yönetimi olmadığını savunarak, ülkesinin nükleer anlaşmadan çıkma niyetinin olmadığını vurguladı.

"İran bir savaş istemiyor. İran, Körfez bölgesinde barış ve istikrarın sürmesi, Hürmüz Boğazı’nın uluslararası taşımacılık kanalı statüsünü sürdürmesini görmeyi umuyor." ifadelerini kullanan Zarif, Çin ile çok taraflı koordinasyonu güçlendirmeye ve ikili çıkarları ile çok taraflılığı korumak için çaba harcamaya hazır olduklarını kaydetti.

Zarif, ayrıca Çin’i kapsamlı ortağı olarak gördüklerini vurgulayarak, Kuşak ve Yol çerçevesinde Pekin hükümetiyle pragmatik iş birliğini güçlendirmek istediklerini aktardı.

AA

Etiketler: Çin, İran, ABD, yaptırım, tepki
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