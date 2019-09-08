Çorlu dâvâsı 10 Eylül’de

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, 25 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı faciayla ilgili açılan dâvânın ilk duruşmasında salonun küçük olduğu gerekçesiyle aileler ve avukatlar salona alınmamış ve polisler tarafından darp edilmişti.

Duruşmanın başlamasının ardından mahkeme heyeti dâvâdan çekilmişti. Ertelenen ilk duruşma 10 Eylül’de Çorlu Halk Eğitim Merkezi’nin 600 kişilik salonunda görülecek. T24’ün haberine göre, Tren kazası dâvâsının görülmesi için Çorlu’nun Çoban Çeşme Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde bulunan Çorlu Halk Eğitim Merkezi’ndeki 15 Temmuz Salonu, duruşma salona olarak hazırlandı. Salı günü başlayacak duruşma öncesinde 600 kişilik salonun girişine güvenlik kameraları ile X- Ray ray cihazı konulup, salon içinde düzenlemeler yapıldı. Avukatlar, mağdur yakınları için ayrılan bölümün dışında, ilk sırası sanık ve sanıkların avukatları için hazırlandı. Sahne kısmında mahkeme heyetinin yer alacağı salonun oturma kısımları ise izleyicilere ayrıldı.

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