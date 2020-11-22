Covid-19 meslek hastalığı sayılıyor

Ankara Tabip Odası ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), korona virüsün (Covid-19) sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılması önerisinin, TBMM Sağlık Komisyonu tarafından kabul edildiğini duyurdu.

Sağlık emekçilerinin aylardır yaptığı çağrı sonuç verdi. Duvar’daki habere göre TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Recep Akdağ, Covid-19’un meslek hastalığı sayılması konusunda parti yöneticileri ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’yla görüşeceklerini söyledi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Covid-19’un meslek hastalığı sayılması yönünde önemli bir adım atıldığını belirtti.

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