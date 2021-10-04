MECLİS YENİ DÖNEME BAŞLARKEN MUHALEFETİN GÜNDEMİ: ERKEN SEÇİM VE PARLAMENTER SİSTEM İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM.

ETKİN TBMM İÇİN PARLAMENTER SİSTEM

İyi Parti Grup Başkanvekili Musavat Dervişoğlu: “TBMM'nin etkin şekilde yasama çalışması yürütebilmesi için parlamenter sistem talep ediyoruz. Muhalefet partileri olarak parlamenter sistem hazırlığını devam ettireceğiz.”

ERKEN SEÇİMDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: “Diğer muhalefet partileriyle birlikte aklıselim ile erken seçim talep etmeye devam edeceğiz. Seçim ve parlamenter sisteme dönüş gerektiğini söylemekten vazgeçmeyeceğiz.”

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Çözüm erken seçim ve parlamenter sistem

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), iktidar ile muhalefet arasında seçim odaklı tartışma ve muhtemelle çalışmaya başladı tartışıyor.

Ankara siyasetinde son günlerde başkanlık rejimi niteliğindeki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden vazgeçilmesi tartışması gündemde. Muhalefetin parlamenter sisteme geri dönüş talebini seslendirmeye devam etmesine karşın iktidar, erken seçim ihtimalini ve başkanlık sisteminde değişiklik yapılmasını reddediyor.

Parlamenter sistem talebi

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM açılışı hakkında VOA Türkçe’ye yaptığı değerlendirmede, halkın ekonomik sorunlarla boğuştuğunu ve cebini yakan şartlara çözüm aradığını belirterek bunun için yönetim değişikliği gerektiği söyledi. Diğer muhalefet partileriyle birlikte akl-ı selim ile erken seçim talep etmeye devam edeceklerini belirten Özkoç, TBMM gündemine sosyal medya düzenlemesi veya seçim mevzuatında değişiklikler gibi yasal sınırlılıklar getirilse de seçim gerektiğini söylemekten vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

Sistem hazırlığı sürdürülecek

İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da yaptığı açıklamada, TBMM’de yeni yasama yılında gerilimli bir atmosfer arzu etmediklerini, ancak TBMM’nin yasa hazırlıklarında devre dışı bırakıldığı mevcut sisteme karşı çıkmaya devam edeceklerini söyledi. Dervişoğlu, seçim mevzuatı değişikliğiyle ilgili TBMM dışında bir süreç yürütüldüğünü belirterek, kamuoyuna ise neler olmayacağı bilgisi verildiğini, teklif Meclis’e sunulmadığı sürece nasıl değişiklikler planlandığını bilemediklerini kaydetti. TBMM’nin etkin şekilde yasama çalışması yürütmesi için parlamenter sistem talep ettiklerini belirten Dervişoğlu, muhalefet partileri olarak parlamenter sistem hazırlığını sürdüreceklerini dile getirdi.

Ankara