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20 KASIM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Çözüm yeri Meclis

20 Kasım 2021, Cumartesi 21:55
5. Yargı Reformu Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, ‘’TBMM’de konuşamadığımız, çözemediğimiz sorunlar dünya meselesi olur. Diğer devletlerin ve mahkemelerin ilgi alanına girer. Alevi ya da Kürt Sorunu ne varsa tahammülle konuşup tartışabilmeyiz. TBMM çatısı altında çözemeyeceğimiz sorunumuz yoktur” dedi.

ADNAN SOLMAZ - ANKARA

TBMM’de 5. Yargı Reformu Paketi olarak kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor. Yasa ile ilgili partisinin görüşlerini açıklamak üzere kürsüye gelen İYİ parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, “Geçmişte yaşanan doğrular yanlışlar olabilir. Ayrımcılık olup olmadığı da konuşulur tartışılır, yeter ki tahammüllü olalım” dedi.

TÜRKİYE’NİN ÇÖZÜLEMEYECEK SORUNU YOK 

Ülkede yaşanan her sorunun TBMM çatısı altında çözümünden yana olduklarını söyleyen Subaşı, “Biz, Kürtlerle ya da Alevilerle olan ilişkimizi dünya devletlerine ya da dünya mahkemelerine terk edemeyiz. Biz kendi sorunlarımızı burada sorgulama ve tartışma kabiliyetine sahip olmalıyız ve bunda da risk alması gereken, elini taşın altına sokması gereken siyasetçidir. Bunları bu çatı altında tartışamazsak başkaları başka yerlerde tartışır; diğer ülkeler müdahil olur, diğer devletlerin manipülasyonlarıyla karşılaşırız. Her şeyin burada konuşulabilmesi ve birbirimize tahammül göstermemiz hâlinde Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu olmadığını ifade etmek istiyorum” değerlendirmesinde bulundu.

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