Cumhur 40’ın altında

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi’nin 18 ilde yaptığı ankete göre seçmenlerin yüzde 9’u, yeni kurulan partilere yöneldi.

Ankete göre AKP’nin oyu yüzde 30’lara kadar düştü. Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, seçmen davranışını belirlemek amacıyla 8-14 Haziran tarihleri arasında 1.248 kişiyle telefon ve online anket yaptı. VOA Türkçe’nin haberine göre, “Türkı̇ye’nı̇n temel sorunlarına ve çözümlerı̇ne dönük seçmen tutum, algı ve eğı̇lı̇mlerı̇ saha araştırması” adıyla yapılan anket; İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Diyarbakır, Van, Batman, Antalya, Bingöl, Erzurum, Antep, Hakkari, Konya, Mardin, Mersin, Samsun, Şırnak ve Tunceli’de gerçekleştirildi. “Bu Pazar günü bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 30,9’u “AKP”, yüzde 21,2’si “CHP”, yüzde 10,4’ü “HDP”, yüzde 10,1’i “kararsızım” yüzde 7,9’u “MHP”, yüzde 7,2’si “İYİ Parti”, yüzde 5,3’ü “DEVA Partisi”, yüzde 3,7’si “Gelecek Partisi”, yüzde 1,9’u “oy kullanmayacağım” yüzde 1,4’ü “Saadet Partisi” yanıtı verdi.

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