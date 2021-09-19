Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclisten çok kanun çıkarmış

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Hatay Büyükşehir Belediyesi HATMEK Toplantı Salonu’nda düzenlenen “İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi” toplantısında konuştu.

Kuşoğlu, Meclisin yetkilerinin azaldığına dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanı kararnameleri… Son üç yılda 83 kararname çıkarmış, madde sayısı 2 bin 515. Biz Meclis’ten 82 kanun çıkarmışız, buradaki madde sayısı 2 bin 96. Yani cumhurbaşkanı daha fazla kanun yapıyor, Meclis’ten daha fazla kanun çıkarıyor. Zaten yargıyı istediği gibi kontrol ediyor. Kanun çıkarma yetkisi de kendisinde, anormal kullanıyor. Böyle bir sistem olmaz. Bu seçimler o nedenle çok önemli. Bu sistemi değiştirmemiz lâzım. Bu ‘Erdoğan’ın karşısında kim olacak?’ Bir kere Erdoğan’ın olup olmayacağını bilmiyoruz. Ama konu adayların kim olduğu değil, konu bu sistemin değişmesi gerektiğidir. Bu sistemi değiştireceğiz. İYİ Parti gibi, Demokrat gibi, Saadet Partisi gibi partilerle bir araya gelip bir milli koalisyon oluşturacağız, bu sistemi değiştireceğiz. Vatandaşımızın oylarıyla” dedi.