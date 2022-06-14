Cumhurbaşkanına hakaretten 48 bin soruşturma

Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, 2021 yılında 48 bin kişiye “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Hükümeti aşağılama” suçlamasıyla soruşturma açıldı.

T24’ün haberine göre, TCK’nın 299 ve 301’inci maddeleri uyarınca birçok kişiye soruşturma açıldığı ortaya çıktı. Verilere göre, 2021 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle 48 bin 69 kişi soruşturma geçirdi. 407 çocuk yargılandı BirGün’ün haberine göre, 2021 yılında TCK’nin 299 ve 301’inci maddelerine muhalefet suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan kişi sayısı da 12 bin 670 oldu. Bu kişilerin 134’ünü 12-15 yaş arası, 273’ünü ise 15-18 yaş arası çocuklardan oluşturdu. Yargılananlar içinde yabancı uyruklu olanların sayısının ise 224 olduğu bildirildi. Bu arada, Türkiye’nin Başkanlık Sistemi’ne geçtiği 2018 yılının ardından TCK 299-301 kapsamında açılan dosyaların sayısındaki artış da dikkati çekti. 2018 yılında TCK 299-301 kapsamında açılan dosya sayısı 36 bin 664 olurken bu sayı 2019’da 50 binin üzerine çıktı. 2020’de 44 binden fazla yurttaş yargılanırken, 2021 yıllında açılan dosya sayısı ise 50 bine dayandı.

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