Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs gündemiyle Beştepe'de toplandı. Koronavirüsle mücadelede son durumun ele alınacağı toplantıda, normalleşme yönünde yeni adımların açıklanması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarıyla ilgili sunum yapacağı toplantıda, normalleşme yönünde yeni adımların açıklanması bekleniyor. Pazar günleri süren kısıtlamanın kaldırılması ve hafta içi kısıtlama saatinin ileriye alınması da gündemdeki konulardan. Toplantıda, hız kazanan aşılama çalışmalarının masaya yatırılarak, bunun vaka sayılarına yansımalarının değerlendirilmesi beklenirken, yerli aşı çalışmaları ve aşı tedarikinin de toplantının önemli başlıklarından olması öngörülüyor.

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