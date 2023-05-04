Cumhurbaşkanlığını da, Meclisi de almalıyız

DP Genel Başkanı Uysal, “Sadece Cumhurbaşkanlığı’nda değil, Millet İttifakı olarak TBMM’de de nitelikli bir çoğunluğu elde edebilmemiz için parlamentoyu da kazanabilmemiz lazım” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal; Ordu’da konuştu. Uysal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu eleştirerek “İçişleri Bakanı var, şahsi ikballeri için dün söylediklerinizi bugün unutabilirsiniz. Şimdi daha vahim… Ne diyor? 14 Mayıs seçimleri bir darbeymiş. Aslında bu iktidarın, sahip olduğu zihniyeti zihninin arkasındakini öne döküyor. Anadolu’da güzel bir söz var; çok sevdiğim için paylaşmak isterim. Ne deriz? Takke düştü deriz, kelle göründü deriz. Bunların zihniyeti bu. Demokrasiye zaten inanmamışlardı. Demokrasiye küfür rejimi diyenler bunlar değil mi? Onlar için demokrasi ve hukuk lehlerine işliyorsa kabuller, lehlerine işlemiyorsa kabulleri değil” dedi.

Birinci turda bu işi bitireceğiz

Uysal şunları söyledi:”Birinci turda bu işi bitireceğiz Allah’ın izniyle. O açıdan Ordu’nun iradesi önemli. Sadece Cumhurbaşkanlığı’nda değil, Millet İttifakı olarak TBMM’de de nitelikli bir çoğunluğu elde edebilmemiz için parlamentoyu da kazanabilmemiz lazım. O açıdan mücadelemiz büyüktür. Tek bir tane davaları var, bir kişi yargının karşısına çıkmasın diye ailesi ile beraber üç beş maaş alan yandaşları ile beraber bu düzeni devam etsin. Başka hiçbir dertleri yok. Yükümüz ağır, yükünüz ağır. Bir millet olma şuuru ile beraber Türkiye’de Millet İttifakı olarak ortaya koyduğumuz bu iradeyi hep beraber taçlandıracağız.”

Bunu yapacak gücümüz var

“Başaracağız ve bu aziz milleti yeni bir yüzyıla alnı ak, başı dik bir şekilde hep beraber taşıyacağız” diyen Uysal, “Bunu yapacak gücümüz var. Çünkü biz, nereden geldiğimizi biliyoruz. Bu ülkeyi bu milleti nereye götüreceğimizi de biliyoruz. Eğer bunun gereğini yapmazsak önümüzdeki üç beş zaman diliminde ifade ettiğim bir programla buluşturamazsak daha büyük meydan okumalarla bölgemizde karşı karşıya kalırız. Değişen şartları göreceğiz” ifadelerini kullandı.

ANKARA - FATİH KARAGÖZ