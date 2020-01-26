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26 OCAK 2020 PAZAR - YIL: 50

Daha büyüğüne hazır olalım

26 Ocak 2020, Pazar 00:27
Önceki Akşam Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik deprem konuşulurken, uzmanlar bir kaç gün önce olan Manisa depremine yine dikkat çekti.

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Manisa’nın Akhisar ilçesindeki depremin yüzeye yakınlığı sebebiyle farklı kentlerden de hissedildiğini belirten uzmanlar, artçıların süreceğini ve çok daha büyük bir depreme hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi. Independent Türkçe’nin haberinde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Yönetim Kurulu Üyesi Aysun Aykan, Manisa’da meydana gelen depremleri ve artçılarını değerlendirdi. Aysun Aykan, Marmara denizine kıyısı olan tüm ilçelerdeki deprem tehlikesine dikkat çekti: “Manisa-Akhisar depreminin  olduğu yer, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Türkiye Diri Fay haritasında, Gelenbe Fay Zonu’nun güney ucunda olmuştur. Bu bölgede son zamanlarda küçük ölçeklerde çok sayıda depremler oldu. 10 Aralık’ta Gelenbe Fay Zonu’nun kuzey ucunda 5 büyüklüğünde deprem olmuştu. Bu deprem yıkıcı bir deprem niteliği taşımıyor çünkü bu bölgede yıkıcı depremin eşik değeri 6-6,5  olarak kabul ediliyor.”

7’LİK DEPREMİN HABERCİSİ

Marmara Denizi’ndeki depremlerin, 7’nin üzerinde bir büyüklükte depremin habercisi olduğunu savunan Aykan, tedbir almanın önemine vurgu yaptı: “Marmara Denizi’ndeki son depremler bize, bu alanın deprem açısından aktif olduğunu, deprem üretme potansiyelinin olduğunu birkez daha göstermiştir. Ulusal ve uluslararası yapılmış bilimsel çalışmalar, bu bölgede 7’nin üzerinde büyüklüğe çıkabilecek bir depremin olacağını göstermektedir. 26 Eylül ve 11 Ocak’taki Marmara Denizi içerisinde  meydana gelen deprem, Kuzey Anadolu Fayı’nın Marmara Denizi içine giren Marmara Fayı’nda olmuştur. Yapılan bilimsel çalışmalara göre 7 ve üzeri büyüklükteki büyük bir deprem ile Marmara Denizi’ne kıyısı olan tüm şehirlerin (İstanbul, Balıkesir, Yalova, Bursa, Kocaeli, Çanakkale ve Tekirdağ) ağır bir şekilde etkileneceği de bilinmelidir.”

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