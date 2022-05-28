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28 MAYIS 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Darbeleri lânetlemenin en iyi yolu demokrasiyi tesis etmektir

28 Mayıs 2022, Cumartesi 01:20
27 Mayıs 1960’ı “Vatana örgütlü ihanetin yıldönümü” olarak nitelendiren DP Lideri Gültekin Uysal’dan “demokrasi” çağrısı geldi.

DARBECİLER CESARET EDEMEMELİ

Uysal, darbeleri lânetlemenin en iyi yolunun demokrasiyi tesis etmek olduğunu belirterek, “27 Mayıs ve sonrasında yaşanan darbeleri telin etmenin birincil yolu; darbe fikrini zihinlerden silecek ve buna cesaret etmeyi düşünenlerin cesaretini kıracak düzenlemeleri hayata geçirmektir” dedi.

ADALET VE HUKUK DEMOKRASİNİN TEMİNATI

“Milletimizin üzerinde hiçbir güç olmamalıdır” ifadesini kullanan DP Lideri, demokrasilerin teminatının işleyen bir adalet sistemi, işleyen bir hukuk sistemi olduğunu vurguladı. Uysal, darbecilerin darbeyi kendileri için bir “çıkış” gören hastalıklı zihinler olduğunu da dile getirdi.

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Darbeleri lânetlemenin en iyi yolu demokrasiyi tesis etmektir

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, darbeleri lanetlemenin en iyi yolunun demokrasiyi tesis etmekten geçtiğini söyledi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 27 Mayıs 1960’da gerçekleştirilen darbenin yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajın da darbeleri lanetlemenin en iyi yolunun demokrasiyi tesis etmek olduğunu söyledi. Kişilerin kendi menfaatlerini muhafaza etmek üzere çalışmalarının kuşkusuz ki devlete, millete ve vatana ihanet demek olduğunu söyleyen Uysal, “İşte, 27 Mayıs Darbesi’ni gerçekleştirenler ve darbeye destek verenler bu ihaneti ifa edenlerdir. 27 Mayıs günü bir darbeyi anmaktan ziyade bu ihaneti yapanları, bu zihniyeti savunanları telin etme günü olmalıdır. Hatta 27 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kayıtlara ‘27 Mayıs 1960: Vatana örgütlü ihanetin yıldönümü’ şeklinde geçmelidir” dedi.

Demokratik düzeni tesis etmek mümkün

Gültekin Uysal açıklamasında şöyle dedi: “Unutulmaması gerekir ki; güçlü bir anayasa, güçlü bir yasama organı, gücünü milletin rızasından alan ve temsilde adaleti sağlayarak gücünü tahkim eden bir hükümetin varlığı, darbelerin yokluğuna tekamül edecektir. 27 Mayıs ve sonrasında yaşanan darbeleri telin etmenin birincil yolu; darbe fikrini zihinlerden silecek ve buna cesaret etmeyi düşünenlerin cesaretini kıracak düzenlemeleri hayata geçirmektir. Milletimizin üzerinde hiçbir güç olmamalıdır. Ancak bunu sağlayacak bir düzenleme ile demokratik düzeni tesis etmek mümkündür. “

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

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