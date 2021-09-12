"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 EYLÜL 2021 PAZAR - YIL: 52

Darbeleri reddediyoruz

12 Eylül 2021, Pazar
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, demokrasilerde darbe, ihtilal ve antidemokratik müdahalelere yer olmadığını belirterek, “12 Eylül 1980 darbesi başta olmak üzere darbe, ihtilÂl, muhtıra ve bütün antidemokratik müdahaleleri reddediyoruz” dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, demokrasilerde darbe, ihtilâl ve antidemokratik müdahalelere yer olmadığını belirterek, “12 Eylül 1980 darbesi başta olmak üzere darbe, ihtilâl, muhtıra ve bütün antidemokratik müdahaleleri reddediyoruz” dedi. 12 Eylül 1980 askerî darbesinin 41. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, başta 12 Eylül 1980 darbesi olmak üzere bütün darbeleri, muhtıraları ve antidemokratik müdahaleleri reddettiklerini söyleyen Arslan, “Bu tür yollara tevessül edenleri şiddetle kınıyoruz.  Darbe dönemlerinde vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesini istiyoruz” dedi. 

TÜRKİYE, DARBELERLE BÜTÜN BOYUTLARIYLA HESAPLAŞMALIDIR  

12 Eylül 1980 darbesinde olduğu gibi 28 Şubat’ta da emek hareketi büyük bir zarara uğradığını söyleyen Arslan, “Emek hareketinin önü kesilmiş, baskı ve korkularla, görevlendirmelerle, sivil ve demokratik refleksler zayıflatılmıştır. Darbeyle işçilerin örgütlenmesinin önüne büyük engeller konulmuş, işçilerin ekonomik ve sosyal kazanımlarına engel olunmuştur. Türkiye darbelerle bütün boyutlarıyla hesaplaşmalıdır. Darbelerle mücadelenin tamamlanabilmesi için o dönemde hükümeti yıkma görevi üstlenen medya örgütlerinden iş dünyasına, meslek kuruluşlarından işçi örgütlerine, yargı mensuplarından üniversite mensuplarına ve siyasetçilere kadar, süreçte aktif rol alan bütün kurum ve kişilerden hesap sorulmalıdır. Aksi halde 12 Eylül’den 28 Şubat’a kadar darbeler daha uzun süre konuşulmaya devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

MAĞDURİYETLER GİDERİLMELİ 

Arslan açıklamasının sonunda, “Bütün antidemokratik müdahaleleri reddediyor, bütün darbecilerden hukuk çerçevesinde hesap sorulmasını, darbe ve darbe girişimlerinin mimarlarının yargı önünde hesap vermesini ve bu dönemlerde yaşanan mağduriyetlerin giderilmesini istiyoruz” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Okunma Sayısı: 470
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Darbeler ekmeği de hürriyeti de küçültüyor

    12 Eylül’e rahmet okuttular

    TURKOVAC'ın Faz 3 çalışmaları Kırgızistan'da da yürütülecek

    İspanya'nın Endülüs bölgesindeki yangınlar 5. gününde: 6 bin hektar alan zarar gördü

    İsrail, Harem-i İbrahim Camisi'ni Yahudi bayramları nedeniyle Müslümanlara kapattı

    Toyota'dan küresel üretimini düşürme kararı

    Müsilaj olduğu gibi duruyor

    'Koronavirüs de mevsimsel bir hastalığa dönüşebilir'

    Aşı olmayanların ölüm riski 11 kat yüksek

    İhtilallere boyun eğmedik

    Uluslararası Erbil Havaalanı'na İHA ile saldırı yapıldı

    Ev sahipleri bindikleri dalı kesmesin

    Rütbeleri söküldü

    Darbeleri reddediyoruz

    Okullaşma oranı düştü

    Adalet Bakanının gündemi bu mu?

    O zaman vatandaşa sigorta primi ödettirmeyin

    Çiftçi ithalatla terbiye edilmez

    Son 24 saatte 259 kişi daha vefat etti

    Türkiye dünyaya örnek oluyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    41 yıl sonra Yeni Asya burada, 12 Eylülcüler nerede?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Haram saltanatı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Rütbeleri söküldü
    Genel

    Ev sahipleri bindikleri dalı kesmesin
    Ahmet Çam

    Hüseyin Üstündağ’ın ardından
    İbrahim ERSOYLU

    Darbeciler ve Demokratlar
    Ahmet BATTAL

    İşsizlik mi, denetimsizlik mi zor?
    Risale-i Nur'dan

    Asker neferatının siyasete müdahalesi
    Faruk ÇAKIR

    Enflasyon düşük değil miydi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.