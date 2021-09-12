Darbeleri reddediyoruz

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, demokrasilerde darbe, ihtilal ve antidemokratik müdahalelere yer olmadığını belirterek, “12 Eylül 1980 darbesi başta olmak üzere darbe, ihtilÂl, muhtıra ve bütün antidemokratik müdahaleleri reddediyoruz” dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, demokrasilerde darbe, ihtilâl ve antidemokratik müdahalelere yer olmadığını belirterek, “12 Eylül 1980 darbesi başta olmak üzere darbe, ihtilâl, muhtıra ve bütün antidemokratik müdahaleleri reddediyoruz” dedi. 12 Eylül 1980 askerî darbesinin 41. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, başta 12 Eylül 1980 darbesi olmak üzere bütün darbeleri, muhtıraları ve antidemokratik müdahaleleri reddettiklerini söyleyen Arslan, “Bu tür yollara tevessül edenleri şiddetle kınıyoruz. Darbe dönemlerinde vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesini istiyoruz” dedi.

TÜRKİYE, DARBELERLE BÜTÜN BOYUTLARIYLA HESAPLAŞMALIDIR

12 Eylül 1980 darbesinde olduğu gibi 28 Şubat’ta da emek hareketi büyük bir zarara uğradığını söyleyen Arslan, “Emek hareketinin önü kesilmiş, baskı ve korkularla, görevlendirmelerle, sivil ve demokratik refleksler zayıflatılmıştır. Darbeyle işçilerin örgütlenmesinin önüne büyük engeller konulmuş, işçilerin ekonomik ve sosyal kazanımlarına engel olunmuştur. Türkiye darbelerle bütün boyutlarıyla hesaplaşmalıdır. Darbelerle mücadelenin tamamlanabilmesi için o dönemde hükümeti yıkma görevi üstlenen medya örgütlerinden iş dünyasına, meslek kuruluşlarından işçi örgütlerine, yargı mensuplarından üniversite mensuplarına ve siyasetçilere kadar, süreçte aktif rol alan bütün kurum ve kişilerden hesap sorulmalıdır. Aksi halde 12 Eylül’den 28 Şubat’a kadar darbeler daha uzun süre konuşulmaya devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

MAĞDURİYETLER GİDERİLMELİ

Arslan açıklamasının sonunda, “Bütün antidemokratik müdahaleleri reddediyor, bütün darbecilerden hukuk çerçevesinde hesap sorulmasını, darbe ve darbe girişimlerinin mimarlarının yargı önünde hesap vermesini ve bu dönemlerde yaşanan mağduriyetlerin giderilmesini istiyoruz” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA