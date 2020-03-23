Davutoğlu: KHK'lı sağlık görevlileri göreve dönsün

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video ile KHK'larla ihraç edilen sağlık görevlilerinin göreve geri çağrılmaları gerektiği çağrısında bulundu.

Türkiye'de koronavirüs salgını kapsamında alınması gereken önlemleri sayan eski Başbakan Davutoğlu, haklarında cezai işlem yapılmamış KHK'lı sağlık görevlilerinin 'seferberlik görevi'ne çağrılması gerektiğini savundu. Türkiye'de şu ana kadar bin 236 koronavirüs vakası tespit edilirken, virüse bağlı olarak 30 kişi vefat etti. Euronews Türkçe

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