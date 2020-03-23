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23 MART 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Davutoğlu: KHK'lı sağlık görevlileri göreve dönsün

23 Mart 2020, Pazartesi 15:14
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video ile KHK'larla ihraç edilen sağlık görevlilerinin göreve geri çağrılmaları gerektiği çağrısında bulundu.

Türkiye'de koronavirüs salgını kapsamında alınması gereken önlemleri sayan eski Başbakan Davutoğlu, haklarında cezai işlem yapılmamış KHK'lı sağlık görevlilerinin 'seferberlik görevi'ne çağrılması gerektiğini savundu.

Türkiye'de şu ana kadar bin 236 koronavirüs vakası tespit edilirken, virüse bağlı olarak 30 kişi vefat etti.

Euronews Türkçe

Etiketler: Ahmet Davutoğlu, KHK, sağlık görevlileri
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  • talip

    23.3.2020 16:04:16

    imamları suçu ney

  • Arif

    23.3.2020 15:45:00

    Darbe ile ilgili olmayan eline silah almamış tüm mazlumun hakkını iade etmezsek Allah bizi affetmez.

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