Davutoğlu, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını Twitter hesabından duyurdu.

Davutoğlu yaptığı paylaşımda genel durumunun iyi olduğunu belirtti. Davutoğlu'nun kamuoyuna yaptığı bilgilendirmede 'Bugün yaptırdığım Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Allah'a şükürler olsun genel durumum iyi. Çalışmalarımızı karantina süresi boyunca evimden devam ettireceğim. Bütün hastalarımıza Rabbim’den acil şifa diliyorum. Lütfen önlemlere ve sağlığınıza dikkat edin.' ifadelerinin kullandı.

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