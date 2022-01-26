Dekanlar iade edilsin

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın atadığı rektör Naci İnci tarafından 19 Ocak’ta açıklanan kararla Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten ve İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ercan’ın görevden alınmasıyla ilgili YÖK’ten henüz bir açıklama gelmediğini dikkat çekerek üniversite yönetimine dekanların görevlerine iade edilmesi çağrısında bulundular.

Gazete Duvar’ın haberine göre açıklamada, “Türkiye’nin önde gelen kamu araştırma üniversitelerinden biri olan Boğaziçi Üniversitesi’ne yönelik yıkım çabası artık sona ermelidir. Bizler de tıpkı seçilmiş temsilcilerimizin ifade ettiği gibi hukuka aykırı uygulamalara karşı meşrû ve hukukî haklarımızı kullanmaya, üniversitemizin akademik özgürlük ve kurumsal özerklik anlayışını, şeffaf ve hesap verebilir yönetişim ilkelerini savunmaya devam edeceğimizi ve üniversitemize verilen hasarları onarmakta kararlı olduğumuzu kamuoyuna saygı ile duyururuz. Özgür özerk ve demokratik üniversite ideali gerçekleşene kadar kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz” denildi. Haber Merkezi

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