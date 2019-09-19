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19 EYLÜL 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

19 Eylül 2019, Perşembe 15:48
Gar veya istasyon yetki belgesine başvuru için gerekli 1 milyon lira kayıtlı sermayeye sahip olma şartı 300 bin liraya, yolcu taşımacılığı acente yetki belgesine müracaat için 150 bin lira kayıtlı sermayeye sahip olma koşulu 5 bin liraya düşürüldü.

Gar veya istasyon yetki belgesine başvuru için gerekli 1 milyon lira kayıtlı sermayeye sahip olma şartı 300 bin liraya, yolcu taşımacılığı acente yetki belgesine müracaat için 150 bin lira kayıtlı sermayeye sahip olma koşulu 5 bin liraya indirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, gar veya istasyon yetki belgesine başvurmak için gerekli 1 milyon lira kayıtlı sermaye sahip olma şartı 300 bin lira olarak yeniden belirlendi.

Yolcu taşımacılığı acente yetki belgesine başvuru için ilçelerde 5 bin, illerde 10 bin lira kayıtlı sermayeye sahip olmak gerekecek. Geçmişte bu tutar, tüm yerler için 150 bin lira olarak uygulanıyordu. Söz konusu yetki belgesinin ücreti de 25 bin liradan 5 bin liraya indirildi.

Yönetmeliğe "yük taşımacılığı acente yetki belgesi" hükmü de eklendi. Buna göre, yük taşımacılığı acente yetki belgesi, en az 50 bin lira kayıtlı sermayeye sahip, acentelik hizmetine elverişli müstakil büroya veya istasyona ya da gar içindeki bürolardan birinde yeterli alanın kullanım hakkına sahip olan ve ayrıca yetki belgesi alma genel şartlarındaki mesleki saygınlık ve mali yeterlik şartlarını karşılayan acentelere verilecek.

Şartların sağlanması halinde yetki belgeleri, anne, baba, çocuk, eş, kardeşlere devredilebilecek. Söz konusu belge, bu kişilerin haricinde üçüncü kişilere devredilemeyecek.

AA

Etiketler: istasyon, gar, tren
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