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14 MAYIS 2019 SALI - YIL: 50

Demokrasi bayramına YSK gölgesi

14 Mayıs 2019, Salı 00:54
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal “69 yıl önce Türk Demokrasisi’nin doğumuna ebelik eden YSK, bugün aldığı kararla demokrasinin üzerine toprak sermek istemekte ya da sermek isteyenlere küreklik etmektedir” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 14 Mayıs’ın yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda YSK’nın verdiği kararlara ilişkin eleştirilerde bulunarak “Demokrasiye dair umutlarımız, demokrasiye ve milletin iradesine olan inancımızla “bayram gibi” kutlayacağımız yıl dönümleri dileğiyle, 69 yıl evvel milletin namusunu namusu bilmiş YSK Üyelerini, ‘hür seçimler’in tecellisinde emeği olan kıymetli şahsiyetleri, vesileyle Başbakanımız Adnan Menderes ve arkadaşlarını saygıyla anıyor, demokrasinin ölmez bir mefkure olduğu hatırlatması ile bayramınızı tebrik ediyorum” dedi. Çok partili sisteme geçişteki ilk serbest, hür seçimlerin yapıldığı ve Demokrat Parti’nin 27 yıllık tek parti dönemine son vererek iktidara geldiği gün olan 14 Mayıs 1950 seçimlerinin Demokratlar için Demokrasi Bayramı olduğunu ifade eden Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Bugün, Türk demokrasisinin, 14 Mayıs 1950 yılında gerçekleşen ‘hür’ seçimler’ vesilesiyle doğum günü, biz demokratlar içinse ‘demokrasi bayramı’; kutlu olsun” dedi.

Geleceğimiz için son derece ürkütücü

Uysal, 69 yıldır, türlü müdahalelere, bir takım güçlerin tasallutuna, kimilerinin tahakkümüne karşı, defalarca kesintiye uğramasına rağmen, dün ve bugün çeşitli şekillerde örselenmeye devam edilirken dahi, geleceğe dair sahip olduğumuz umut ve demokrasi için mücadele etmiş herkesin aziz hatırası namına kutladıklarını ve kutlamayı da devam edeceklerini belirterek, “Türk Siyasi hayatında çok partili sistem içinde ilk serbest seçimlerin yapılması üzerinden 69 yıl geçtikten sonra, ‘demokrasiyi nasıl daha işler kılabiliriz’ tartışması yerine ‘demokrasiyi geri getirmek’ şeklinde bir tartışma içinde olmak, buna vesile olayları yaşamak, ülkemiz için, geleceğimiz için son derece ürkütücüdür” dedi.

Demokrasi bu kararla baltalanmak istendi

1839 Tanzimat Fermanı’ndan itibaren defaatle denenen ancak 14 Mayıs 1950 seçimlerine kadar vakıf olunamayan “hür seçimler”in demokrasinin yerleşmesi, işlerlik kazanması bakımından mihenk taşı olduğunu söyleyen Gültekin Uysal şunları söyledi; “Millet, idarecilerini tercih edebiliyor olduğunda, sahip olduğu egemenliği hür rızası ile emanet edebildiğinde, hürriyet bilinci, hak arama bilinci, adalet bilinci ve nihayetinde demokrasi bilinci yerleşecektir. 14 Mayıs Seçimleri milletimizin hak ve hürriyetlerine nasıl sahip çıkacağını da göstermiştir. Bugün 31 Mart seçimleri özelinde ve fakat son birkaç seçimdir aldığı kararlarla varlık gayesi sorgulanır hale gelen YSK, 14 Mayıs’tan hemen önce milletin namusunu muhafaza etmek gayesi ile kurulmuştur. 14 Mayıs 1950 Seçimleri, YSK’nın ‘hakem’liğinde, sevk ve idaresinde ‘hür’ kimliğine kavuşmuştur. Acı ki, 69 yıl önce Türk Demokrasisi’nin doğumuna ebelik eden YSK, bugün aldığı kararla demokrasinin üzerine toprak sermek istemekte ya da sermek isteyenlere küreklik etmektedir. Ülkemizin yüz binlerce sayfada anlatılamayacak iki yüz yıllık demokrasi gayretleri, demokrasiyi korumakla mükellef bir kurumun birkaç satırlık kararı ile baltalanmak istenmiştir.”

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Etiketler: gültekin uysal
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