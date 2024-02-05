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Deprem bağışları ne oldu?

05 Şubat 2024, Pazartesi 23:46
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 6 Şubat depremlerinden sonra başlatılan bağış kampanyalarında toplanan paraların akıbetini, depremin yıldönümünde yeniden Meclis Araştırma önergesi verdi.

Meclis Araştırma Önergesinde, 6 Şubat Depremlerinden sonra başlatılan “Türkiye Tek Yürek Kampanyası” kapmasında Bakanın soru önergesi verdiği cevapta yer alan bağışlardan 115 milyar 146 milyon liranın 85 milyar 697 milyon 129 bin lirasının toplandığını belirttiğine dikkat çekti.

Gürer’in Eylül 2023’te “Türkiye Tek Yürek” kampanyası kapsamında verdiği soru önergesini cevaplayan Ali Yerlikaya, bu sefer yaptığı basın açıklamasıyla 2 Şubat 2024 tarihinde AA’nın da yer verdiği haberde, “Türkiye Tek Yürek” kampanyasına ilişkin şu bilgileri verdi: “128 milyar 949 milyon lira toplandı. Bunun 79 milyar 263 milyon lirası harcandı. Bağış hesaplarımızla ilgili bütün süreçler ve veriler şeffaf bir şekilde 15 günde bir AFAD kurumsal internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor” diye duyurdu.

Ankara - Mehmet Kara

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