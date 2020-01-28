‘Deprem gerçeği’ unutmaya gelmez

Uzmanlar, Elazığ’da meydana gelen depremden ders alınarak, muhtemel depremler için acilen gerekli tedbirlerin alınması konusunda uyarıyor.

Elazığ’da meydana gelen depremin ardından, uzmanlar da konu hakkında açıklamalar yapmaya devam ediyor. Türkiye’nin neredeyse yüzde 98’inin aktif deprem kuşakları üzerinde yer olduğuna dikkat çeken Maltepe Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Utku Yazgan, ‘Hangi önlemleri alarak, kayıp vermeden, sıfır hasarla depremden kurtulabiliriz?’ sorularını cevapladı.

Ya güçlendirin ya yenisini yapın

Her deprem sonrası ortaya çıkan acı tablonun, yapı stokunun sağlamlığı tartışmasını yeniden gündeme getirdiğini belirten Yazgan, “Sağlıksız binaları ya güçlendirin ya da deprem yıkmadan, siz yıkıp yenisini yapın” diye konuştu. Türkiye’deki yapı stokunun yer aldığı alana bakıldığında, yüzde 92’sinin deprem hattında bulunduğunu vurgulayan Dr. Yazgan, uzun süredir büyük ölçekte bir deprem meydana gelmeyen Doğu Anadolu fay hattı üzerinde cuma gecesi Elazığ ve çevresinde meydana gelen depremin sürpriz olmadığına, bir süredir beklendiğine dikkat çekti. Bu fay hattı üzerinde gelecekte de depremlerin süreceğini ancak ne zaman gerçekleşeceğinin bilinmediğini belirten Yazgan, “Türkiye’de depremlerin hangi bölgelerde ve hatlarda olacağı biliniyor. Elbette zamanı bilinmiyor. Beklenen İstanbul depremi için de tablo böyle. Marmara Denizi’nin altından geçen 130 kilometrelik kırılmamış bir fay var. Bir anda kırılırsa büyük bir deprem olacak. Bu gerçekten hareketle ülkemizin tamamında depreme hazır olmak zorundayız” dedi.

41 bin lira verilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ’da şu ana kadar 45 barınma alanının belirlendiğini, buralarda yemek ve iaşe ihtiyacının karşılandığını belirterek, Elazığ merkez Aşağı Holpenk’te bin konteynerlik geçici konaklama merkezinin yapımına başlandığını söyledi. Orta hasarlı evler için 5 bin lira acil yardım ödeneği, 27 bin lira uzun vadeli faizsiz güçlendirme kredisi verileceğini bildiren Soylu, “Ağır hasarlı ve yıkılacak evler için 30 bin lira, acil kira ödeneği olarak da 11 bin lira olmak üzere toplam 41 bin lira verilecek” dedi.

Suriyeli gence aile müjdesi

Elazığ depreminin hemen ardından Sürsürü Mahallesi’nde yıkılan binaya koşarak Dürdane ve Zülküf Aydın’ı enkazdan çıkartan Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud el Osman’ın Suriye’deki ailesine kavuşması için Türk Kızılay ekipleri harekete geçti. Ailesi Suriye’de kalan Mahmud ile görüşen ekipler, gencin annesi ve kardeşleriyle buluşabilmesi için gerekli bilgileri aldı. Türk Kızılay ekibinde görevli sosyal hizmet uzmanı Emre Ölmez, Mahmud’un en büyük talebinin ailesiyle buluşmak olduğunu ifade ederek, “Aile Bağlarının Yeniden Tesisi” programı kapsamında Mahmud’un aile birleştirme talebi alındı. Gerekli işlemlere başladık. İnşallah en kısa sürede de Mahmud’a güzel ve sevindirici haberi ulaştıracağız” diye konuştu. Mahmud el Osman da yaşadıklarına inanamadığını ifade ederek, ailesiyle kavuşma umudunun kendisini çok mutlu edip heyecanlandırdığını aktardı.

Malatya’da 155 bina yıkıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Elazığ’da 2 bin yeni konut üretimine başlayacaklarını belirterek “Sahada 500 kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz. En geç 10 gün içinde tüm illerimizde tamamlamış olacağız” dedi. Bugün itibarıyla Elazığ merkez, Sivirice ve Maden’de 50 yıkık, 308 ağır hasarlı, 150 de orta hasarlı bina bulunduğunu belirten Kurum, Malatya’da da yıkılmış 155 ve ağır hasarlı bin 278 bina olduğunu söyledi. Açıklamada, Elazığ ve Malatya’da incelenen 2 bin 945 binadan 87’sinin yıkıldığı, bunlardan bin 287’sinin ağır hasar aldığı, 56’sının orta ve 876’sının az hasarlı olduğu, acil olarak yıkılacak 12 binanın tespit edildiği, 627 binanın ise hasar görmediği kaydedildi.