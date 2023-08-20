Deprem sonrası sokaklara girilemeyecek ve çıkılamayacak

Bilim Akademisi üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, olası İstanbul depreminin 7,2 ila 7,6 büyüklüğünde gerçekleşeceğini söylerken, deprem sonrası şehirde yaşanması muhtemel durumları anlattı.

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