Deprem sonrası sokaklara girilemeyecek ve çıkılamayacak

20 Ağustos 2023, Pazar 23:50
Bilim Akademisi üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, olası İstanbul depreminin 7,2 ila 7,6 büyüklüğünde gerçekleşeceğini söylerken, deprem sonrası şehirde yaşanması muhtemel durumları anlattı.
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Görür, yıkılan binalar nedeniyle sokaklara giriş çıkış olmayacağını belirterek, 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri üzerinden ilerledi. Görür, Hürriyet’e verdiği demeçte şunları kaydetti: “İstanbul’un caddelerini düşünelim... Sokağın bir başından, bir sonundan ev yıkılsa zaten orası kapanacak. Dolayısıyla böyle bir depremde İstanbul’un sokaklarına girilemeyecek ve çıkılamayacak” dedi.
Haber Merkezi
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