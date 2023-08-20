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20 AĞUSTOS 2023 PAZAR - YIL: 54

Endişe verici sonuç: İstanbul’da 35 bin binanın yarısı ‘yüksek riskli’

20 Ağustos 2023, Pazar 00:58
Taramadan geçirilen riskli yapıların bulunduğu 10 dönüşüm alanında 77 bin kişinin yaşadığı belirtildi.

İhmallerle birlikte yaşamaya alışalım mı?
İstanbul için özel bir deprem kanunu çıkmalı
Hâlâ ders almayacak mıyız?
Verilen sözler 6 ayda unutuldu
Depreme hâlâ hazır değiliz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından gerçekleştirilen yapı taraması, endişe verici sonuçlar ortaya koydu. Taramadan geçirilen 35 bin binanın yarısı ‘yüksek riskli’ çıktı. Riskli yapıların bulunduğu 10 dönüşüm alanında ise 77 bin kişinin yaşadığı belirtildi. Milliyet’tin haberine göre, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce, ‘Afete Dayanıklı Şehirler’ programında, bina taramaları hakkında bilgiler verdi. Ağırlıklı olarak riskli ilçelerdeki başvurulara öncelik veren İBB ekipleri, bugüne kadar 35 bin binada incelemede bulundu. İncelemeleri tamamlanan 35 bin 03 binadan 7 bin 378’nin ağır hasarlı (E) sınıfı olduğu tespit edildi. 10 bin 1 binanın yüksek riskli olduğu saptanırken, incelenen binalardan 6 bin 668’nin de orta derece riskli yapı olduğu belirlendi.

Haber Merkezi

 

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