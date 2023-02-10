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10 ŞUBAT 2023 CUMA - YIL: 53

Depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi, yurt dışına çıkmaya çalışırken gözaltına alındı

10 Şubat 2023, Cuma 18:05
Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi, yurt dışına çıkmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Üzerinde bulunan paralarla Karadağ'a gitmek üzere geldiği İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan şüpheli Mehmet Yaşar Coşkun polis merkezine götürüldü.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun'un üzerinde bir miktar para ile yurt dışına çıkmak için İstanbul Havalimanı'na geldiği ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Şüpheli Coşkun, Başsavcılığın talimatıyla polis ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Karadağ'a kaçmak üzereyken gözaltına alınan ve üzerinde bir miktar para ele geçirilen şüpheli Coşkun, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA

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