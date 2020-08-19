Depremlerden ders alınmadı

Uzmanlar, muhtemel Marmara depreminin kaçınılmaz olduğunu ve bir an önce hareke geçilmezse 6 milyon kişinin evsiz kalacağını söylüyor.

Uzmanlar, Gölcük depreminden sonra muhtemel Marmara depreminin kaçınılmaz olduğunda birleşiyor. Muhtemel deprem senaryosuna göre, Kuzey Marmara Fay Hattı’nın Marmara Denizi içinde kırılacak kısmının 7,2 büyüklüğünde bir deprem üreteceği beklentisi yaygın. VOA’nın haberine göre, İTÜ İnşaat Fakültesi Betonarme Yapılar Grubu Öğretim Üyesi Beyza Taşkın, ‘‘17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 Düzce depremlerinin üzerinden 21 yıl geçti. Çok kıymetli bir 21 yılı kaybettiğimizi söylüyorum. Mutlak surette bir şeyler yapıldı. Hiç kimse yerinde oturmadı. Evet Doğal Afet Sigortası Kurumu kuruldu. Deprem sigortası yapılma zorunluluğu ortaya çıktı, denetim yönetmeliği geliştirildi, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun çıktı ama tabii 2018’de İmar Barışı gibi çok tartışmalı bir durum da oldu. Bu sürede çok daha fazlası yapılırdı” dedi.

7 üzerinde deprem tehlikesi

İTÜ Afet Yönetimi Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doçent Beyza Taşkın, “İstanbul, 7 büyüklüğünün üzerinde bir deprem tehlikesiyle karşı karşıya. İstanbul’da 1 milyon 116 bin adet binanın 790 bin adedi 2000 yılından önce inşa edilmiş 20 yıl üzerinde yaşa sahip binalar. Bu senaryo olduğu taktirde 45 ve 47 bin binanın yıkılacağını ya da çok ağır hasar alacağını tahmin edebiliyoruz. Ortalama 6 milyon kişiden bahsediyoruz. Deprem sonrası evlerine giremeyecek evlerine gidemeyecek evlerini kullanamayacak” dedi.

Görür: Neyi bekliyorsunuz?

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde meydana gelen depreminin 21. yıl dönümü vesilesiyle panel düzenledi. Independent’ın haberine göre, “Sahi Siz 21 Yıldır Ne Yaptınız?” başlıklı panelin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Naci Görür, merkezi yönetime seslendi. “Bu ülkeyi yönetenlere soruyorum, neyi bekliyorsunuz?” diye soran Görür, yerel yönetimler ve halkla birlikte topyekûn harekete geçilip, önlem alınmasının önemine dikkati çekti.

7.6’ya varan depremler olabilir

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Hasan Sözbilir, şöyle konuştu: " Sadece İstanbul’daki depremi beklemek çok doğru değil. Birçok ilimizde 7.5 ve 7.6’ya varan birçok deprem olabilir.”