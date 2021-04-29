Dış politikada ifrattan tefrite

Türkiye, son yıllarda diplomatik ilişkilerin bozulduğu coğrafyalarla ilgili dış politikasında ‘yumuşama’ sinyalleri veriyor.

Euronews Türkçe son dönemde Ankara’nın dış politikasında yaşanan gelişmeleri özetledi. Türkiye ile Mısır arasında Muhammed Mursi’nin devrildiği darbe sonrası kopan diplomatik ilişkilerin normalleşmesi için temaslar sürerken, AKP, dostluk grubu kurulması için meclise teklif sundu. Suudi Arabistan’ın Türk ürünlerine uyguladığı boykot devam ederken boykotun kaldırılmasını umduğunu belirten Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Suudi Arabistan ile de daha olumlu bir gündemle ilişkiyi düzeltmenin yollarını arayacağız” ifadelerini kullandı.

Herkese ‘mavi boncuk’

Yunanistan ve Avrupa Birliği ile geçtiğimiz yılın ikinci yarısında Doğu Akdeniz konusunda başlayan kriz, müzakereler sonunda “kısmen” aşıldı. Erdoğan, gelinen noktada Türkiye’nin “anlayış gösterdiğini” söyledi. İsrail ile büyükelçiliklerin açılması konusunda çalışmalar yürütüldüğü belirtiliyor. Ankara, ABD’nin ‘Ermeni soykırımı’ açıklamasından sonra Washington yönetimine karşı diplomatik bir adım atmayı tercih etmedi. Fransa ile cumhurbaşkanı düzeyinde yaşanan krizin ekonomik ilişkilere olumsuz yansımadığı görüldü.