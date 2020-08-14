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Dışişleri Bakan Yardımcısı: AB ile ilişkimizi kararlılıkla sürdürmeliyiz

14 Ağustos 2020, Cuma 13:53
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı, "Bir iki üye ülkenin dar bakışlı ulusal politikalarının AB tutumu olarak izlenmesi maalesef ilişkilerimizi kolaylaştırmıyor ama biz buna rağmen AB ile ilişkilerimizi kararlılıkla sürdürmek durumundayız." dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla düzenlenen "DEİK Eu Talks" kapsamında yapılan "Ufuk 2020 & Ufuk Avrupa Bilgilendirme Toplantısı"nda, Türkiye - AB ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği’nin Ufuk 2020 ve Ufuk Avrupa Programları'nın Türk girişimciler ve KOBİ'leri için faydalı programlar olduğunu ifade eden Kaymakçı, Ufuk 2020 Programı'nın ulusal koordinasyonunu TÜBİTAK'ın üstlendiğini belirtti.

Kaymakçı, TÜBİTAK'ın gayretli çalışmaları neticesinde Ufuk 2020 programının geri dönüş oranının istenilen seviyelere doğru yükseldiğini kaydetti.

"Gümrük Birliği güncellemesi konusunda ilerleme kaydedemiyoruz"

Kaymakçı, Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerinin çeşitli engellemeler nedeniyle tıkandığını belirterek, bunu aşmaya çalıştıklarını söyledi.

Gümrük Birliği güncellemesini konusunda da önemli bir gelişme kaydedilemediğini aktaran Kaymakçı, şunları kaydetti:

"Siyasi engellemelerle Gümrük Birliği güncelleme müzakerelerini başlatamadık. Almanya dönem başkanlığı sırasında buna ilişkin önemli ve olumlu işaretler almaya başlamıştık ancak yine Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerden dolayı bu konuda bir ilerleme kaydedemiyoruz. Umarız önümüzdeki dönemde bu sürecin altyapısı oluşur.

Ayrıca vize serbestisi konusu var. Bunun DEİK üyeleri için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Firmalarımızın yöneticilerinin bile maalesef vize konusunda karşılaştığı sorun gündemimizde. Biz bunu aşmak için önemli adımları da attık. 72 kriterden 66 tanesini yerine getirmiş durumdayız.

Aslında 2-3 kriteri de yerine getirmiş sayılabiliriz fiilen ama bu sürecin ilerletilmesi lazım. Maalesef pandemiyle birlikte ülkeler arasında seyahatlerin kısıtlanması hatta vize verme süreçlerinin bile yavaşlatılması karşısında vize serbestisi konusunda çok iddialı olmamız şu anda mümkün değil. Bizim için son 6 kriteri de yerine getirmemiz ve topu Avrupa Birliği tarafına atmamız önemli."

"Göç iş birliğimiz bir anlamda istediğimiz düzeyde işlemiyor"

Kaymakçı, AB'nin göçle mücadele konusunda verdiği taahhütlerin bir kısmını yerine getiremediğini belirterek, "Göç iş birliğimiz bir anlamda istediğimiz düzeyde işlemiyor. AB belli sorumlulukları yerine getirmediği için Türkiye de göçmenleri durdurma yükümlülüğünü yerine getirme politikasından vazgeçmiş durumda." dedi.

AB ile ilişkilerde genel görünümün parlak olmadığını anlatan Kaymakçı, buna rağmen Türkiye'nin ufkunun Avrupa olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Doğu ile, Asya ile, Afrika ve Orta Doğu ile de iş birliği yapacağını belirten Kaymakçı, "Türkiye tarihiyle, siyasetiyle, coğrafyasıyla, ekonomisiyle bir Avrupa ülkesi ve dolayısıyla Avrupa'daki ağırlığını ancak AB üyeliği ile hissettirebilir. Egemenliğini ve çıkarlarını ancak AB üyeliği ile çok daha iyi koruyabilir. Onun için bizim sabırla bu süreci ilerletmemiz gerekiyor." diye devam etti.

Faruk Kaymakçı, Türkiye'nin AB'nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) fonu gibi fonlardan ve AB programlarından azami ölçüde faydalanması için bütün bakanlıkların koordinasyon halinde çalıştığını söyledi.

AA

Etiketler: Dışişleri Bakan Yardımcısı, AB, ilişki
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