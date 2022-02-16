Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kovid-19'a yakalandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek "Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum. Çalışmalarıma ara vermeden bir süre evden devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, sağlık durumuna ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek şunları kaydetti: "Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum. Çalışmalarıma ara vermeden bir süre evden devam edeceğim. Rabb'im tüm hastalarımıza şifa versin." AA

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