Dışişleri'nden Çin'e seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarına zorunlu olmadıkça Çin’e seyahat etmemelerini tavsiye etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çin'in Hubey eyaletindeki Vuhan şehrinde zatürreye neden olan yeni koronavirüsün (2019-nCoV) ülke çapında kamu sağlığını tehdit eden boyuta ulaştığına dikkat çekildi.
Koronavirüs salgınıyla bağlantılı vaka sayısının artış eğiliminde olduğunun belirtildiği açıklamada, "Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça Çin'e seyahat etmemeleri, Çin'e seyahat etmeleri halinde başta Hubey eyaleti olmak üzere vakaların yoğun olarak görüldüğü bölgelerden uzak durmaları önemle tavsiye olunur." ifadesi kullanıldı.
NTV