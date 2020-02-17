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17 ŞUBAT 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

Evladına kavuşan aile sayısı 7'ye yükseldi

17 Şubat 2020, Pazartesi 11:12
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinden oturma eylemine katılan anne Gevriye Ayhan, güvenlik güçlerine teslim olan kızı Pelda'ya 5 yıllık hasretin ardından sarıldı.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan bir ailenin daha evlat hasreti son buldu. 

Merkez Kayapınar ilçesinden 13 Ocak'ta HDP il binası önündeki oturma eylemine katılan anne Ayhan, dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan aldığı müjdeli haberle kızının Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim olduğunu öğrendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine, beraberinde iki oğlu ile gelen anne Ayhan, kızı Pelda ile ifade işlemi için götürüldüğü Emniyet Müdürlüğünde görüştü.

Duygusal anların yaşandığı buluşmada kızı Pelda'ya kavuşan Ayhan, 5 yıllık hasretin ardından evladını bağrına bastı, Kürtçe ağıt yaktı.

Anne Ayhan bu sırada heyecandan baygınlık geçirdi.

Pelda Ayhan, Şanlıurfa ile Diyarbakır İstihbarat ve TEM Şube müdürlüklerince yürütülen ikna çalışmaları kapsamında, örgütten kaçarak dün Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

Böylece Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden evladına kavuşanların sayısı 7'ye yükseldi.

AA

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