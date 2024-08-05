Doğal gaz zammı sonrası bir sondaj gemisi daha Karadeniz’e çıktı. Bu yatırımlar niye fiyatları düşürmüyor?

Yerli üretim, tüketimin % 3’ü

Uzmanlar araştırmaların yüksek maliyetli olduğunu, üretimin düşük kaldığını ve fiyatların inmesinin mümkün olmadığını belirtiyor. Ekim 2023 itibariyle günlük doğalgaz üretimi 4 milyon 700 bin metreküp ve tüketimin yüzde 3'ünün altında.

Yatırım mı, israf mı?

Enerji Politikaları uzmanı Necdet Pamir: “Biz yatırımları şöyle arttırdık diyorlar. Yatırım mı, israf mı? Ne için yatırdın, karşılığında ne alıyorsun? Şu an 4.7 milyon metreküp üretim var. Bu, yaptığın yatırım karşısında hiçbir şey değil.”

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Doğal gaz ''müjde''leri niye fiyatlara yansımıyor?

Doğal gaza gelen zammın ardından bir sondaj gemisi daha yerli üretim müjdesiyle Karadeniz’e uğurlandı. Ancak uzmanlara göre yüksek maliyetli yatırımlar karşısında üretim oldukça düşük. Fiyatların inmesi de mümkün değil.

Son yıllarda yerli doğal gaz üretimine ilişkin müjdelerin öne çıktığı Türkiye’de Ağustos itibarıyla konutlarda kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatına yüzde 38 zam geldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) söz konusu zammın gaz alım birim fiyatları üzerinden olduğunu, Türkiye genelinde konutlara yüzde 24,4 yansıyacağını açıkladı. Buna göre konutlarda kullanılan 1 metreküp doğalgazın fiyatı nihai olarak ortalama 7,6 TL’den 9,4 TL’ye çıktı. Konutlara satılan doğal gaza son zam 1 Ocak 2023’te yapılmıştı. TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın hesaplamasına göre Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), 1 Ocak 2023 tarihinden bu yana, doğal gaz satış fiyatlarında konutlara yüzde 38, küçük sınaî ve ticari işletmelere yüzde 59 zam yaparken, elektrik üreticilerine yüzde 33, büyük sanayi kuruluşlarına yüzde 28 indirim yaptı.

Açıklanan rezervin bilimsel karşılığı yok

Zam haberinin hemen ardından Abdülhamid Han sondaj gemisi yine vatandaşın doğal gaz tüketiminin bu sahadan karşılanacağı müjdesiyle Karadeniz’e uğurlandı. Abdülhamid Han; Fatih, Kanuni ve Yavuz ile birlikte Sakarya Sahası’nda dördüncü sondaj gemisi olarak görev yapacak.

DW Türkçe’ye konuşan enerji politikaları uzmanı Necdet Pamir, Karadeniz’de açıklanan rezervin bilimsel bir karşılığı olmadığını söylüyor. Pamir, Erdoğan’ın 710 milyar metreküp rezerv açıklaması yaptığı dönemde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG)’in web sitesinde tüm Türkiye için 567 milyar metreküplük rezerv bilgisinin paylaşıldığını, bu rakamın 561 milyarının da üretilebilir rezerv olarak belirtildiğini aktarıyor. Ancak bu rakamın da abartılı olduğunu, rezervin yüzde 99’unun alınacağının iddia edildiğini dile getiren Pamir, “Bilimde böyle bir şey yok. En çok yüzde 40’ını, 50’sini alabilirsin öyle bir sahanın” diye ekliyor.

Yatırım üçe katlandı, üretim yarıya düştü

TMMOB Makine Mühendisleri Odası’nın Türkiye Enerji Görünümü 2024 raporunun Türkiye’deki petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerini inceleyen Jeofizik Yüksek Mühendisi Uğur Gönülalan imzalı bölümüne göre de EPDK verileri, Sakarya Sahası’nda günlük üretimin 2,5 milyon metreküp düzeyinde olduğunu, ilk yıl için öngörülen üretim hedefinin yalnız dörtte birine ulaşıldığını gösteriyor. Ekim 2023 itibariyle Türkiye’nin günlük toplam doğal gaz üretimi ise 4 milyon 700 bin metreküp. Bu da toplam tüketimin yüzde 3’ünü bulmuyor. Makine Mühendisleri Odası’nın raporuna göre petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetleri için 1954-2002 döneminde cari fiyatlarla 4,468 milyar dolar yatırım yapılırken 2003-2021 dönemindeki toplam yatırım miktarı 13,336 milyar dolar oldu. Ancak iki dönem karşılaştırıldığında üç kat daha fazla yatırım harcaması yapılmasına karşın rezervler yüzde 60, üretim de yüzde 50 azaldı.

Haber Merkezi