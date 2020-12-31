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Doğu Türkistanlılardan çağrı

31 Aralık 2020, Perşembe
Doğu Türkistan’daki zulme dikkat çeken STK’lar yaptıkları açıklamada, “Milletimizi hayal kırıklığına uğratmamak adına, yanlış olduğuna inandığımız bu girişimden vazgeçmeye dÂvet ediyoruz” dediler.

Doğu Türkistan Vakfı, İsa Yusuf Alptekin Vakfı ve Doğu Türkistan Gençlik Derneği adına yapılan yazılı açıklamada Çin zulüne dikkat çekilerek kamuoyuna çağır yapıldı. Sosyal medya hesaplarında paylaşılan mesajda şu tesbitler yapıldı: “Gelinen noktada Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin tek umudu olan Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir Suudi Arabistan veya bir Mısır olmayacağına, kanun teklifinin Yüce Meclis’te kabul edilmeyeceğine, Doğu Türkistanlıların ülkemize dair inançlarının kırılması için çaba gösterenlerin heveslerinin kursaklarında kalacağına, Doğu Türkistanlılar arasında anbean yaygınlaşan korku iklimin dağılması için Hükümetimizin ivedilikle bir açıklama yapacağına inanıyoruz. Halkımızı itidale davet ederek, sosyal medya hesapları üzerinden demokratik haklarını hakaret içermemek, toplumu kutuplaştırmamak ve infiale sebebiyet vermemek kaydıyla düşüncelerini paylaşmaya, hassasiyet ve çekincelerimizi Devletimizin ilgili birimlerine, siyasî parti mensuplarına ve diğer stk’larımıza bildirmeye dâvet ediyoruz.

“Çin’in sinsi siyasetinin yakın tanıkları olan bizler; Yüce Meclisimizi ve onun saygıdeğer vekillerini, milletimizi hayal kırıklığına uğratmamak adına, yanlış olduğuna inandığımız bu girişimden vazgeçmeye davet ediyor, durumun tasvip etmeyeceğimiz boyutlara ulaşmadan kamuoyunun bilgilendirilmesini arz ve talep ediyoruz. Saygılarımızla…”

İstanbul - Seyhan Şentürk

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Uygur kadınlar zorla çalıştırılıyor

Çin’in Sincan bölgesinde Müslüman Uygur Türklerini zorla tuttuğu toplama kamplarının yakınlarına yüzlerce fabrika kurup, kampta tutulan çoğunluğu kadın Uygurları bu fabrikalarda zorla çalıştırdığı öne sürüldü.

Amerikan BuzzFeed haber sitesinin Çin’in resmî kayıtlarına, kamplarda bulunanlardan aldığı bilgilere ve uydulardan temin ettiği görüntülere dayandırdığı haberinde, bölgedeki 135 toplama kampın yakınına büyük fabrikaların kurulduğu tesbit edildiği belirtildi.

Elde edilen görüntüler üzerinden yapılan incelemede, kurulan fabrikaların toplam alanının 19 milyon 500 bin metrekareye tekabül ettiği ve Çin’in halen oralarda fabrika kurma faaliyetlerine devam ettiği ifade edildi.

2016’da başlayan zorla çalıştırma faaliyetleri kapsamında, 1 milyondan fazla Uygur’un bu fabrikalarda çalıştırıldığına işaret edilen haberde, fabrikaların büyük bir çoğunluğunun 2018’de inşa edildiği bilgisine yer verildi.

Sitenin topladığı uydu görüntülerine göre, her kampta dikdörtgen, uzun, mavi çatılı ve çelikten yapılar dikkati çekti.

“Cehennemdeymişim gibi hissettim”

Daha önce o fabrikalarda çalışmış ve BuzzFeed’e konuşan Gulzira İlhan isimli Uygur kadın, kendisiyle yüzlerce kadının her gün otobüslerle eldiven üreten o fabrikalara götürüldüğünü söyledi. 2017-2018’de bölgedeki bir kampta tutuklu bulunan ve fabrikalarda çalıştırılan Dina Nurdiba ise o fabrikaların birinde okul üniformalarının üretiminde çalıştırıldığını ifade etti.

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