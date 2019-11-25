Doktorların gözü dışarıda

Yurt dışında çalışmak isteyen hekim sayısı son yedi yılda 15 kat artarak 906’ya yükseldi.

Türk Tabipler Birliği (TTB) 2012-2019 yıllarında yurt dışında çalışabilmek için sicil verisi isteyen hekimlerin sayısını açıkladı. 2012 yılında 59 hekim TTB’ye sicil başvurusunda bulunmuştu. Bu sayı 2013 yılında 90’a, 2014’te 118’e, 2015’te 150’ye, 2016 yılında da 245’e yükseldi. 2017 yılında ise TTB’ye sicil başvurusu yapan hekim sayısı, bir önceki yıla göre neredeyse iki kat artarak 482’ye çıktı.2018’de katlanarak 802’ye çıkan sayı, bu yıl ise 906’ya ulaştı. Geçen sene ocak ayında yurt dışında çalışmak istediği için sicil isteyen hekim sayısı 34 iken, bu sene üç kat artarak 102’ye ulaştı. Diken’in haberine göre, TTB’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Sağlıkta şiddete, hekim emeğinin değersizleştirilmesine, iş güvencesizliğine, atama engellerine, tıp eğitiminin ve uzmanlık eğitiminin içinin boşaltılmasına, performansın yarıştırılmasına, ciro baskılarına vb. rağmen mücadele ederek hekimlik yapmak/yapabilmek istiyoruz!”