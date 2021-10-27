Dolar yükselmesin diye ne yapıyorsunuz?

SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Meclis Başkanlığına verdiği soru önergesinde Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan’a, “Döviz kurunun yükselişini engellemek için neler yapıyorsunuz? Merkez Bankasının tarafsızlığı niçin sağlanamamaktadır?” diye sordu.

Türkiye’nin son zamanlarda ekonomiye bağlı olarak birtakım sosyal ve siyasal süreçlerden geçtiğini söyleyen Karaduman, “Bu süreçler hepimizi zorlamakta ve kalıcı hasarlara neden olmaktadır. TL’nin döviz karşısında değer kaybedişi önlenememektedir. Başta enerji ve gıda da olmak üzere artan hayat pahalılığı vatandaşımızın alım gücünü düşürmektedir. Vatandaşlarımız en temel ihtiyaç ürünlerine gelen zamları takip etmekte dahi zorlanılmaktadır. Tarafsız olması gereken Merkez Bankası yöneticileri sürekli değişmekte ve siyasî talimatlarla yönetilmektedir” dedi. Ankara – Ahmet Terzi

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