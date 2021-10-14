Dövizciler tedirgin ve tepkili

Döviz bürosu sahipleri, son değişikliklere tepki gösterdi. Döviz işlemleri sırasında kimlik tesbiti gibi döviz bürolarının çalışma esasları ile zorunlu sermaye miktarlarında yapılan değişiklik döviz bürosu sahiplerini tedirgin etti.

Değerli Maden Taş ve Döviz Piyasası Kurum ve Kuruluşlar Derneği (DEMAD) durum değerlendirmesi yapmak üzere toplantı kararı aldı. Bir döviz bürosu sahibi de “Önemli olan kaçak çalışan döviz bürolarının tespit edilmesi. Bir tek fişi bile yanlış kessek binlerce lira zaten cezası var. Amaçlanan ne anlamak zor” dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’a ilişkin tebliğ değişikliği önceki günkü Resmî Gazete’de yayınlanmıştı. Bu değişiklikle, döviz alım satımlarında kimlik ibrazının zorunlu hale getirilmesi ve döviz bürosu açmak için gereken sermaye miktarları önemli ölçüde artırılmıştı. Yapılan değişiklikler döviz bürosu sahiplerini tedirgin etti.

TURİST, 10 DOLARI ÜZERİMİZE FIRLATIP GİTTİ

Haklarında işlem yapılması endişesiyle isminin kullanılmasını istemediğini belirten sektör temsilcileri, döviz bozdurmak isteyen turistlerden pasaport istenmesine tepki gösterdi. Sabah 10 dolar bozdurmak için gelen bir Arap turistin pasaportunun istenmesine sinirlenerek parayı yüzüne atarak gittiğini anlatan döviz bürosu sahibi, “Bu uygulama fişleme olarak da algılanabilir. Türkiye’ye giriş yapmış turistin kimliğini almak neyi değiştirecek? Önemli olan kaçak çalışan döviz bürolarının tesbit edilmesi. Bir tek fişi bile yanlış kessek binlerce lira zaten cezası var. Amaçlanan ne anlamak zor” dedi.

Ankara - anka