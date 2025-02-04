DP’den Kartalkaya faciasına suç duyurusu

Demokrat Parti Sözcü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş ve Hukuk İşleri Başkanı Prof. Dr. Kadir Gürten’in Kartalkaya’da yaşanan facia ile ilgili suç duyurusunda bulundu.

Altıntaş ve Gürten yaptığı açıklamada, “Demokrat Parti olarak, yalnızca alt kademedeki birkaç yetkilinin suçlanarak meselenin kapatılmasına izin vermeyeceğiz. Gerçek sorumluların yargılanması için sürecin takipçisi olacağız. Kartalkaya’da yaşanan facia, Türkiye’de uzun yıllardır var olan bir sistematik sorunun en acı örneklerinden biridir. Yaşanan bu elim olay neticesinde hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımızın maneviyatlarına sahip çıkmak, ailelerinin acılarını hafifletmek, hukukun üstünlüğünü korumak ve etkin kılmak amacıyla Demokrat Parti olarak bu olayın sorumluları hakkında gerekli hukukî girişimleri başlatarak ilgililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiririz” dedi. Adnan Solmaz - ANKARA

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