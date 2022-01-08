DP, Milleti demokrasi ile buluşturdu

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “DP milletin demokrasi talebini duyurmak, kurumsal bir manada savunmak ve milleti bu emeline kavuşturmak için kuruldu” dedi.

MEHMET KARA - ANKARA

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, gündeme dair sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Uysal, “Maalesef bir parti devletine dönüşmüş siyasi akıl ve kadro var karşımızda. Memlekette iktidarın bilerek isteyerek milletin aleyhine yaptığı bunca iş varken bunlara ses etmesin kimse denilemez. Eleştirileri de devleti yıkmak olarak algılıyorlar. Kendilerini hatadan ve yanlıştan münezzeh görüyorlar” ifadelerini kullandı. İktidarın “Kazakistan’da yaşanan olaylar emsal teşkil eder” diye de bir korku içinde olduğunu ifade eden Uysal, “İktidarın stratejisi şu; yargı elimizde, kolluk elimizde. Muhalefet kontrollü şekilde sokağa düşsün, biz de bunun propagandasını yapalım diyorlar. Türkiye’nin son döneminde yaşadığı alt üst oluşları değerlendirmek için istişare ediyoruz. Ortak tavır alanları inşa etme ihtiyacımız var” dedi.

Bu vebale ortak olmayız

Önümüzdeki seçimlerin İktidarın bu döneme kadar yaşadığı en kritik seçim olacağını ifade eden Uysal, “Meşruiyetten ayrılmadan bir mücadele verme gayretindeyiz. Türkiye seçim koridoruna girdi. İktidarlar seçimi kendileri için en uygun zeminde yapmak isterler. Seçim yasası üzerine bir hazırlık isteği de bunun içindir” şeklinde konuştu. İktidarın bir pastırma yazı yaşatma amacında olduğunu ancak bunu başaracaklarını zannetmediğini de ifade eden Uysal şunları söyledi: “Kötü günler geride kalmadı, daha kötü günler yakın gibi görünüyor. Popülist bir bakışla suni bir iyileşme derdinler. Siyasi partiler tercihlerini ahbap çavuş ilişkileri ile belirlemez. Biz, bugün iktidardan ayrıldıktan sonra iktidarın ‘asr-ı saadet dönemi’ olarak değerlendirdiği ilk dönemlerine dahi itiraz ediyoruz. Biz bu vebale ortak olamayız! Onlarla yan yana gelme ihtimalimiz yok; net!”

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AKP, DEMOKRATİK GAYRETLERİ BALTALIYOR

Demokrat Parti’nin 76. Kuruluş Yıldönümü, Genel Başkan Gültekin Uysal’ın katılımlarıyla, 7 Ocak 2022 Cuma günü Ankara’da gerçekleştirildi.

Programda konuşan Uysal, “Kendilerini milat bilen, kendilerinden önce bu ülkede hiçbir hizmetin yapılmadığını iddia eden AKP’nin 200 yıllık demokratik gayretleri nasıl baltaladığı, 76 yıl önceki gibi “halkın dediğine” nasıl kulak tıkadığı ortada. Tarihi reddiyelerle dolu bir siyasî teşekkülün 20 yılda neleri elimizden aldığı, neleri adeta gasp ettiği, neleri iç ettiği, neleri ayaklar altına aldığı, neleri zimmetine geçirdiği ortada. Demokrat Parti milletin, insanoğlunun en eski, en baki, en kadim emelini, eşitlik, adalet emelini ve nihayetinde demokrasi talebini duyurmak, kurumsal bir manada savunmak ve milleti bu emeline kavuşturmak için kuruldu. Bu siyasal çizgi en yüce değeri milletin ikbali bildi. Türkiye’yi demokrasi ile kavuşturdu. Milletin tamamını mahkum edemeyenler, darağacına gönderemeyenler, milleti ve milletin taleplerini temsil edenleri cezalandırdı. Demokrat Parti, Millet dedi. Demokrat Parti Milletti. Demokrat Parti Hürriyetti” ifadelerini kullandı.