Dünyada hiç kimse hiçbir yerde kendini güvende hissetmiyor

Lübnan’da Hizbullah mensuplarının haberleşme amacıyla kullandığı çağrı cihazlarının eş zamanlı patlatılması sonucu şu ana kadar 9 kişinin ölmesine ve 2 bin 750 kişinin yaralanmasına neden olan saldırının yankıları sürüyor.

Saldırılara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, düzenlenen saldırının yeni bir savaş yöntemi olmasının yanında “Hiçbir ahlaki ve hukuki boyut tanımayan bu anlayış başka devletler ve devlet-dışı aktörler tarafından benimsenirse, dünyada hiç kimse hiçbir yerde kendini güvende hissedemez. Bölge ülkeleri bu yeni risk karşısında ortak bir tutum geliştirmeli ve konuyu mutlaka önümüzdeki hafta başlayacak BM Genel Kurulu oturumlarında gündeme getirmelidir” olduğunu söyledi.

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