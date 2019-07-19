'Düzce'de Şu an için tamamen kayıplarımıza odaklanmış durumdayız'

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Metin ile AFAD Yönetimi Başkanı Güllüoğlu, kuvvetli sağanak, sel ve toprak kaymasının en fazla etkilendiği Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasına ilişkin, "Şu anda tamamen kayıplarımıza odaklanmış durumdayız. Onun dışında devletimizin tüm kurumları görev başında" dedi.

Bakan Yardımcısı Metin ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, selin en fazla etkilendiği Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde incelemelerde bulundu.

Şiddetli yağış sebebiyle Düzce'de 3 ilçeye bağlı 124 köyde sel felaketi yaşandığını vurgulayan Metin, şunları söyledi:

"Şu anda bulunduğumuz Esmahanım, sel felaketinden en fazla etkilenen köy. Şu anda kayıplarımıza odaklanmış durumdayız. Bütün konsantrasyonumuzu AFAD Başkanımız koordinasyonundaki ekiplerle beraber, yine STK'larımızın katkılarıyla yaklaşık 150 kişilik oluşturulan arama ve kurtarma ekiplerimizle beraber sahada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Esmahanım köyünden başlayarak Uğurlu köyü ve Melen'in Karadeniz'le buluştuğu alana doğru, yaklaşık 21 kilometrelik bir alanda bu çalışmamıza devam ediyoruz. Aynı zamanda sahil güvenlik kıyı şeridinde yine arama çalışmalarına devam ediyor. Şu anda tamamen kayıplarımıza odaklanmış durumdayız. Onun dışında devletimizin tüm kurumları görev başında. Devlet Su İşleri olarak hemen olaya müdahale ettik. Bütün araçlarımızı yönlendirdik ve bütün bölgelerde çalışmalarımız devam ediyor."

Metin, vatandaşların tarımsal faaliyetleriyle alakalı zararların giderilmesi noktasında 16 ekip oluşturduklarına işaret ederek, "Onlar çalışmalarına devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bakanımız Pakdemirli'ye verdiği talimatlar doğrultusunda da inşallah hiçbir mağduriyet oluşturmadan bu zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyetlerini giderecek çalışmaları en kısa sürede neticelendireceğiz. Aynı zamanda borçlanmalarıyla alakalı, ertelemeyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı var ama onun dışında odaklandığımız iş, 7 kaybımızın bulunması. İnşallah onların en kısa sürede bulunması noktasında bütün kurumlarımızla beraber görev başındayız." ifadelerini kullandı.

"7 Düzceli hemşehrimizden henüz haber alınamamış durumda"

Sarıeroğlu, 2 ekip halinde çalışmaları yürüteceklerini, bir ekibin Akçakoca'da bulunacağını, diğer ekibin de Cumayeri'nde bulunacağını anlatarak çalışmaların nasıl yürütüldüğünü takip edeceklerini bildirdi.

İlk andan itibaren gerek AFAD ekipleri, Sağlık Bakanlığı 112 Acil Servis ekipleri, jandarmanın Genel Kurmay Başkanlığının helikopter desteğiyle, çok ciddi olarak arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü anlatan Sarıeroğlu, 219 kişinin bulundukları yerleşim noktalarında mahsur kaldıkları yerden kurtarıldığını belirtti.

Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"135 vatandaşımız, şu anda barınma imkanı sağlanmış durumda. Her 2 ilçemizdeki pansiyonlarda, okullarımızın yatakhane bölümlerinde geceyi geçirdiler. Diğer vatandaşlarımız da yakınlarının yanında kalmayı tercih etiller. Şu anda 7 Düzceli hemşehrimizden henüz haber alınamamış durumda. Sabahın ilk saatlerinden itibaren tekrar arama kurtarma çalışmaları başlamış durumda. İnsansız Hava Araçlarımız da bu arama kurtarma çalışmalarında destek oluyor, helikopterlerimiz de yine çalışmaları yürütüyorlar. Temennimiz inşallah 4'ü çocuk, 2'si kadın 1'i erkek olmak üzere 7 vatandaşımıza sağ salim ulaşmamız. İnşallah can kaybı yaşamadan bu süreci, sadece maddi hasarla tamamlamayı arzu ediyoruz ve bütün imkanlar da bunun için seferber edilmiş durumda."