DW ve VOA Türkçe’ye erişim engeli

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) lisans başvurusu yapmayan Amerika’nın Sesi (VOA) ve Deutsche Welle Türkçe (DW) haber siteleri, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişime engellendi. RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, “İşte basın özgürlüğü ve ileri demokrasi” diye tepki gösterdi.

RTÜK’e lisans başvurusu yapmayan, internet ortamında yayın yapan Amerika’nın Sesi (VOA), Deutsche Welle Türkçe (DW) haber sitelerine erişim engellendi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Voice of America’ya ait “ www.amerikaninsesi.com ”, 2022/7982 sayılı kararı ile Deutsche Welle’ye ait “ www.dw.com ” 2022/7978 sayılı kararı ile Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından engellendiğini bildirdi. ÇGD: BU UTANÇ VERİCİ KARARDAN GERİ ADIM ATILMALIDIR RTÜK Üyesi İlhan Taşçı engellemeye dair sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı: “Lisans başvurusu yapmayan DW Türkçe ve Amerika’nın Sesi’nin erişimi RTÜK Başkanlığının istemi üzerine Ankara Sulh Ceza Hakimliğince engellendi. İşte basın özgürlüğü ve ileri demokrasi!” Engellenme üzerine Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Genel Merkezi’nden de “Amerika’nın Sesi ile Deutsche Welle Türkçe’ye konulan erişim engeliyle, basın özgürlüğü ile halkın haber alma hakkı engellenmiştir. İktidar anlayışının kaynaklık ettiği erişim engeli kararları, nesnel haberciliğe tahammülsüzlüğün net göstergesidir. Bu utanç verici karardan geri adım atılmalıdır” açıklaması yapıldı. Ankara - anka

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