Edirne'de yurt dışına çıkmaya hazırlanan 469 göçmen yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 469 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 469 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı kaçak geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti. İpsala, Uzunköprü, Lalapaşa Meriç ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Somali, Eritre, Filistin, Afganistan, Mısır, Pakistan, Irak ve Suriye uyruklu 469 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. AA

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