"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 OCAK 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

Ege'de çocuklar ölüyor

12 Ocak 2020, Pazar 23:59
Emine Erdoğan'ın eski özel kalem müdürü Sema Silkin Ün, “FETÖ yargılamalarındaki orantısız hükümler, suçsuz, hiçbir ilişiği olmayan, suçu tesbit edilmemiş insanlar ve ilişkilerdeki dengesizlik ve orantısızlık başta 15 Temmuz Şehitleri’nin aileleri olmak üzere kamu vicdanını yaralıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın eski özel kalem müdürü ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün’den AKP’ye yönelik çok çarpıcı açıklamalar geldi. Çağlar Cilara’ya açıklamalarda bulunan Ün, AKP içerisinde bulunan birçok kişinin kendileri ve aileleri ile ilgili endişeleri olduğu için partiden ayrılamadıklarını söyledi. Ün, AKP’de 15 Temmuz sonrası yaşanan değişimlere de dikkat çekti.

AKP halktan uzaklaştı

Ün, halktan uzaklaştığını belirtttiği AKP’nin halkın verdiği mesajlardan da ders almadığını ve bu sebeple partiden ayrılma kararı aldığını söyledi. Ün, FETÖ davalarındaki tehlikeye dikkat çekerken, “Bu o günden bu güne şu tehlikeyi ortaya koyuyor; (Ergenekon dâvâlarındaki) aynı şeyi FETÖ dâvâlarında görüyoruz. Yani yargılamalardaki orantısız hükümler ve bizim de çevremizde gördüğümüz suçsuz, hiçbir ilişiği olmayan, suçu tesbit edilmemiş insanlar ve ilişkilerdeki dengesizlik ve orantısızlık başta 15 Temmuz Şehitleri’nin aileleri olmak üzere kamu vicdanını yaralıyor” şeklinde konuştu.

Kara leke olarak girmemeli

KHK’lıların yaşadığı sorunlara da değinen Ün, “Yaşadıkları sıkıntı denecek kadar basit şeyler değil. İntiharlara giden, sosyal infiale neden olacak sorunlar. Türkiye’nin vicdanî bir diplomasisi var. Dünyanın her bir yerinde mazlumlara elini uzatan, onlara kapılarını açan bir siyaset izliyor. Ben, bu vicdanî siyasetle ülkem adına gurur duyuyorum. Bir taraftan bakıyorsunuz kendi ülkenizde Ege Denizi’nde çocuklar, masum kadınlar can veriyor. Bu ülkede eşinin suçundan dolayı, ya da kendisinin hiçbir şekilde ispatlanamamış sebeplerle suçlanmasından dolayı... Toplumun oluşan siyasî iklimde şeytanlaştırılmalarından dolayı can veren kadınlar ve çocuklar var. Ben bu fotoğrafı Türkiye’ye yakıştıramıyorum. Bu tablonun Türkiye siyasî tarihine kara leke olarak girmemesi gerekir. Türkiye’nin dünya nezdinde ortaya koyduğu bu vicdanî siyaseti, vizyonu bununla lekelememeliyiz” şeklinde konuştu.

***

AKP özgüvenini kaybetti

AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan katıldığı televizyon programında  AKP’nin özgüvenini kaybettiğini düşündüğünü söyledi. Turan, Ülke TV’de Esra Elönü’nün Arafta Sorular programına konuk oldu. AKP’nin son durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bülent Turan, İstanbul ve Ankara seçimlerinin kaybedilmesinde AKP kadrolarının hatalarının etkili olduğunu ve AKP’de özgüven eksikliği yaşandığını söyledi.

 

Okunma Sayısı: 2036
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Lüks otomobil satışlarında en çok tercih edilen markalar belli oldu

    Türkiye Kupası'nda son 16 heyecanı

    Yeni sistem benimsenmedi

    AİHM tek seçenek değil

    Depreme hazır değiliz

    İran yalanı sorguluyor

    Otomotivde 1.5 yıldır kriz var

    2019’un iş cinayeti rakamı: 1736

    Fayton sorunu çözüm bekliyor

    Ege'de çocuklar ölüyor

    Türkiye’de evlilik yaşı 30’u aşmadı

    İdlib'de katliamın detayları ortaya çıktı

    Irak’ta ABD üssüne 8 füzeyle saldırı

    İran'a sürpriz ziyaret

    Ameliyatta da görev yaptılar ama kimseye inandıramadılar

    'Minik bedenlere' güçlükle ulaşılıyor

    MSB'den Libya ve İdlib açıklaması

    Tüketiciler en çok neden şikayet etti?

    Donan Çıldır Gölü'nde "Eskimo" usulü balıkçılık

    En Çok Okunanlar

    Genel

    AİHM tek seçenek değil
    Risale-i Nur'dan

    Namaz tesbihatının ehemmiyeti büyüktür
    M. Latif SALİHOĞLU

    Aynı Kutay, Sabahattin Ali’yi de yaktı
    Hasan ŞEN

    İmtihanlardan da imtihan olacağız
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    Dünya bu çılgınlardan kurtulmalı
    Genel

    İran yalanı sorguluyor
    Yeni Asya'dan Size

    Seferberlik heyecanı dalga dalga yayılıyor
    M. Said ZEKİ

    Kötülüğün sıradanlaşması ve hukuk
    Süleyman KÖSMENE

    Bizim sefer görevimiz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.