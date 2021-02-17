Eğitim sisteminde sorunlar büyüyor

ÖĞDER Genel Başkanı Hamdi Sürücü, eğitim sistemindeki sorunlara dikkat çekti.

Eğitimin sadece bilgilendirme kısmının yapıldığını, ölçme-değerlendirmenin ise sağlıklı yapılamadığını ifade eden Sürücü, “Sadece sınav odaklı bu düzen fedakârlıklarla ayakta duran bir sistem olarak eski, anlaşılmaz, boş ve faydasız alışkanlıklarından kurtarılmayı beklemektedir. Millî Eğitim Temel kanununda belirlenen temel amaç ve ilkeler ne yazık ki gençlerimizin dünyasını ve ahiretini birlikte kucaklayamıyor. Onların ruh yapısında olumlu değişiklikler meydana getiremiyor. Eğitim sistemi sorun çözme yerine sorun üretiyor. Buna rağmen sorunlar halının altına süpürülerek resmi ideolojinin ve bürokrasinin desteği ile sistem yürütülmeye çalışılıyor” diye konuştu. Sürücü, “Müfredatın belirlenmesinde, kitapların hazırlanmasında, evrensel gerçekler, ülkesel ve bölgesel gereksinmeler, insanın maddî ve manevî yapısı dikkate alınmalıdır” dedi.

Ankara - Ahmet Terzi