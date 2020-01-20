Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul ile ilgili konuştu

İmamoğlu, Kanal İstanbul’a ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, önce Kanal İstanbul projesinin en kritik noktasında yer alan Terkos Gölü ve çevresinde incelemelerde bulundu.

İmamoğlu, “Kanal İstanbul ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergahında, Boyalık Mahallesi’nde 2012 yılında alınmış 13 dönümlük bir arsası olduğu, hatta hemen yan tarafında da babasının 3 dönümlük 2003 yılında aldığı bir arazisi olduğu ve bu arazinin de yapılaşmaya açık olduğu ortaya çıktı. Yorumunuz ne olacak” sorusuna, “Çok ilgimi çekmiyor açıkçası kimin arazi aldığı. Bakan veya başkası, şirket… O biraz farklı bir konu. Onu halk değerlendiriyor zaten. Ama benim ilgilendiğim konu, 2011'den bu yana, burada ortaya konulan bir reklamla, tanıtımla, ama yurtiçi ama yurtdışından insanların gelip, bu niyetle buradan arazi satın almış olmaları; sürecin daha yapılaşma işi başlamadan bireysel ranta dönüşmesi” yanıtını verdi.

Dünyanın su savaşları verilebilecek bir noktaya doğru ilerlediği saptamasında bulunan İmamoğlu, “Tatlı su kaynaklarını korumak için insanlar, büyük mücadele içerisinde. Yani artık dünyanın geleceğinde neredeyse su savaşları tartışılıyor. En önemli yaşam kaynağı olan su ile ilgili böyle bir süreç konuşuluyorken, siz, tamamen hayal ürünü olan, hiçbir işe yaramayacak olan bir kanal üzerinden, İstanbul’un en görkemli su kaynağını yok etme çabası içerisindesiniz. Terkos, yani milletin musluğundan akan suyun adı olan Terkos’u yok etme çabası içerisinde olacaksınız. Ne için? Yani şu güzel doğayı, bugün gezdiğimiz o kumsalları, ormanı, yeşili, doğayı, suyu koruma adına, İstanbul’u koruma adına bunları yapmak varken, ne için bunlar düşünülüyor ve bu kadar hırs yapılıyor, anlamış değilim” dedi.