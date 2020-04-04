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4 NİSAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

El konulan paralar halkın

04 Nisan 2020, Cumartesi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bankalarda bloke edilen bağışlarla ilgili olarak “O paralar, ne devletin, ne belediyenin, halkın parası” diyerek ihtiyacı olanlara katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Koronavirüs salgınının tüm dünya ile birlikte Türkiye ve İstanbul’u test ettiğini belirten İmamoğlu, dayanışma kolilerini hazırlayan İBB çalışanlarının 2 türlü çalışma yaptıklarını aktardı. İBB’ye gelen tüm bağışların kolilendiğini kaydeden İmamoğlu şunları söyledi: “Yeni başvuran, bizden yardım isteyen vatandaşlarımızın sayısı, neredeyse 100 bine doğru koşuyor. Bu 100 binlerce insanın günübirlik işinden olması ve işsiz kalması en büyük etken. İBB olarak bize yapılan başvurular üzerinden insanlarımıza kolilerimizi hazırlayıp destek olmaya devam ediyoruz. Kolimiz, daha donanımlı bir koliye dönüştü. Burada temel duruşumuz şu: 4 kişilik ailenin 15 günlük ihtiyacına katkı sunabilmek. Bağışları, insanlarımıza ulaştıracağımız bu yardımlar devam edecek.”

“Vatandaşlarımız bağışlarına devam edebilir”

Son 30 saat içerisinde 12 bini aşkın vatandaşın yardımda bulunduğunu ve bunların şartsız bağış olduğunu belirten İmamoğlu, devamında şunları söyledi: “Vatandaşımızın gönülden kurumumuza aktardığı bağıştır ve bu bağışla beraber, açıkçası elde ettiğimiz nakit ile yeni başvuran vatandaşlarımızın içinden 9 bin 500’e yakın insanımıza, 300 ve 600 liralık nakit kartlarına yükleyerek, pazartesiden itibaren teslim edeceğiz. Bu da bizim için önemli. Tabi vatandaşlarımız, bize aynî ve nakdî bağışlarına devam edebilir. Bu anlamda İBB’nin iletişim hatları açıktır. Görüşebilirler ve herkes bu anlamda bize nasıl bağışta bulunacağına bir kılavuzluk şeklinde 153 ile irtibat kurabilirler.”

Etiketler: para, halk
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