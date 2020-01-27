Elazığ depreminde vefat edenlerin sayısı 41'e yükseldi

Elazığ'da meydana gelen ve Malatya'da da yıkıma neden olan 6,8'lik depremde vefat edenlerin sayısı 41'e yükselirken, iki kentte de kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Elazığ'da cuma günü saat 20.55'te meydana gelen ve merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Depremde vefat edenlerin sayısı 41’e çıkarken, yaralı sayısının 1607 kişi olduğu açıklandı. 45 kişi enkazdan sağ çıkarılırken, 1503 kişinin ise hastanelerden taburcu edildiği belirtildi. AFAD, ilk depremden sonra yaşanan artçı deprem sayısının 898 olduğu bildirdi. 87 yaralı Şimdiye kadar 45 kişi enkazdan sağ kurtarıldı. Deprem sonrası hastanelere başvuran 1607 kişiden 1520’si taburcu edildi. Tedavisi yoğun bakımda devam eden 18 yaralının da hayati tehlikesi olmadığı belirtildi. Depremin üzerinden 60 saatten fazla bir süre geçti. Uzmanlar enkaz altında kalanlar için 72 saatin (3 gün) hayati önemde olduğunu belirtiyor.

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