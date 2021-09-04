Elektrik faturaları Meclis gündeminde

İYİ Parti yüksek elektrik faturalarını Meclis gündemine taşırken, “Vatandaşın sadece tükettiğini tahsil etmeyi, yüksek hizmet bedellerinin önüne geçmeyi düşünüyor musunuz?” diye sordu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili, İzmir Milletvekili D. Müsavat Dervişoğlu, yüksek meblağlara ulaşan ve vatandaşı zor durumda bırakan elektrik faturalarında yapılması gereken düzenlemelerle ilgili soruları; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yazılı olarak cevaplanması için TBMM’ye sundu. Kamuoyuna defaatle yansıdığı üzere aylar itibarıyla vatandaşın ödemek zorunda olduğu elektrik faturalarının oldukça yüksek meblağlara ulaştığına dikkat çeken Dervişoğlu, “Bu durum; konutları, esnafı, taciri, sanayiciyi oldukça zor durumda bırakmış, neredeyse ödenen elektrik bedelleri kira bedelinin dörtte biri seviyesine ulaşmıştır. Resmi makamlarca %14 seviyesinde açıklanan ancak reelde %30’larda hissedilen enflasyon baskısının yanı sıra elektrik ve doğalgaz kullanımında son üç yılda %100 ün üzerinde gerçekleştirilen fahiş artış vatandaşa ağır bir yük getirmiş durumdadır” dedi.

İşte o sorular:

Dervişoğlu, bu kapsamda şu soruların, Bakan Dönmez, tarafından yazılı olarak cevaplanmasını talep etti: 1- Yüksek enflasyon baskısı altında ezilen vatandaştan, sadece tükettiği elektriğin bedelini tahsil etmek, ilâve yüklerden kurtarmak için tedbir almayı düşünüyor musunuz? *2- Elektrik faturalarındaki en büyük meblâğı oluşturan TRT payının kaldırılmasına ve âdil bir ödeme yönetiminin geliştirilmesine yönelik bir çalışmanız bulunmakta mıdır? *3- Kamu ve özel sektör hizmet şirketlerinin biriken maliyetlerinin tüketiciye yansıtılması uygulamasına son verilmesini düşünüyor musunuz? *4- Üç yıl içinde elektriğe % 122 zam yapıldığı tüm kamuoyunun malumuyken elektrik fiyatlarını düşürmek adına yüksek hizmet bedelleri alınıyor olmasının önüne geçebilmek için bir çalışmanız bulunmakta mıdır?