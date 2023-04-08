En çok Antakya etkilendi

Kahramanmaraş ve Defne merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, tamamlanan ya da itiraz süreci devam eden hasar tespit raporlarına göre 13 bin 517 yıkık, 8 bin 162 acil yıkılması gereken ve 67 bin 346 ağır hasarlı bina olduğu belirlendi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat depremlerinin ardından büyük yıkım yaşanan, 20 Şubat'taki Defne merkezli 6,4 büyüklüğündeki sarsıntıyla bir kez daha yıkılan Hatay'da yürütülen hasar tespit çalışmaları tamamlandı. İncelemelerde, depremlerden etkilenen kentin 15 ilçesindeki yıkık, acil yıkılması gereken ve ağır hasarlı binalar tespit edildi. Büyük depremler nedeniyle 13 bin 517 yıkık ve 8 bin 162 acil yıkılması gereken yapı olduğu belirlenen çalışmalarda, 67 bin 346 binada ağır hasar meydana geldiği ortaya çıktı. Depremler en çok Antakya, Kırıkhan ve Hassa'yı vurdu Kentte, depremler nedeniyle Antakya'da 6 bin 369 yapı "yıkık" olarak kaydedildi. Acil yıkılması gereken 3 bin 734 bina bulunan Antakya'da ağır hasarlı olarak da 21 bin 830 yapı saptandı. Antakya'nın ardından en çok yıkık bina 1886 ile Kırıkhan, 1046 ile Hassa'da belirlendi. Acil yıkılması gerekenlerde Antakya'nın ardından Defne ve Altınözü, ağır hasarlılarda da Antakya'dan sonra Defne ve Samandağ ilçeleri geldi. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanıp sonuçların askıya çıkarıldığı kentte, yapıların durumuna ilişkin itiraz süreci devam ediyor. Yıkık binalar Hatay'ın ilçelere göre yıkık binaları şöyle: İlçeler Yapı sayısı Antakya 6369 Kırıkhan 1886 Hassa 1046 Defne 982 Altınözü 838 Samandağ 670 İskenderun 534 Reyhanlı 318 Yayladağı 213 Arsuz 187 Belen 139 Kumlu 131 Dörtyol 115 Payas 58 Erzin 31 TOPLAM 13517 Acil yıkılması gerekenler Hatay'da acil yıkılması gereken binalar ilçelere göre şöyle tespit edildi: İlçeler Yapı sayısı Antakya 3734 Defne 943 Altınözü 650 Kırıkhan 605 Hassa 565 Samandağ 557 İskenderun 337 Arsuz 194 Yayladağı 141 Reyhanlı 134 Belen 87 Kumlu 84 Dörtyol 75 Payas 39 Erzin 17 TOPLAM 8162 - Ağır hasarlılar İlçelere göre ağır hasarlı binalar şöyle: İlçeler Yapı sayısı Antakya 21830 Defne 8894 Samandağ 8655 Kırıkhan 6593 İskenderun 4622 Altınözü 3892 Hassa 2887 Arsuz 2176 Dörtyol 1955 Reyhanlı 1527 Yayladağı 1312 Erzin 880 Belen 755 Kumlu 738 Payas 630 TOPLAM 67346 AA

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